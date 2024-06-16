Через негоду у Україні було знеструмлено 21 населений пункт

Через негоду у суботу, 15 червня, було знеструмлено 21 населений пункт у трьох областях. Також через ворожі обстріли у Донецькій області відключалась повітряна лінія обленерго.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Через непогоду у центральних областях країни у суботу, 15 червня, були завдані пошкодження, які призвели до відключення електроенергії у 21 населеному пункті.
Зокрема, у Київській області були знеструмлені 13 населених пунктів, у Черкаській області — 7, у Чернігівській області — 1.
У Донецькій області під час обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго. В результаті знеструмлювалась підстанція, до якої приєднані побутові споживачі.
У Міненерго зазначають, що для дотримання безпечної роботи системи передачі та недопущення перевантаження мережі вчора у західних регіонах обмежувалося виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергетики.
Також Україна на запит Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.
16 червня з огляду на зниження споживання електроенергії застосування графіків погодинних відключень не прогнозується. У випадку зміни ситуації інформацію буде оновлено.