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Окупанти пропонували викраденим українським дітям 100 тисяч рублів за переїзд до російських міст, — The Independent

Лише 2% викрадених українських дітей вдалося повернути з РФ.

Окупанти пропонували викраденим українським дітям 100 тисяч рублів за переїзд до російських міст, — The Independent
Фото: Центр національного спротиву

Після викрадення українських дітей на тимчасово окупованих територіях російські окупанти пропонували їм 100 тисяч рублів за переїзд до російських міст на їхній вибір, пише The Independent.

Журналіст Том Вотлінг поспілкувався з п’ятьма українськими підлітками віком від 12 до 17 років, яких уже повернули з Росії після їхнього викрадення. Діти поділилися своїм досвідом перебування у російських "таборах відпочинку".

Деякі з них перебували щонайменше чотири місяці в "таборах для відпочинку" в окупованій Херсонській області та Криму, троє з них залишалися там понад вісім місяців. Їх вдалося повернути завдяки благодійній організації Save Ukraine.

Так, 16-річна Ліза Бацура розповіла, що одного разу російський чиновник прийшов у клас і пропонував кожній дитині по 100 000 рублів "за переїзд у будь-яке російське місто", яке вони оберуть. Деякі з них у результаті погодилися.

Українські посадовці розповіли журналістам, що близько 20 000 українських дітей було викрадено окупантами з того часу, як росія вторглася в Україну в 2022 році. Майже чверть викрадених — сироти та діти, які залишилися без піклування батьків.

За даними українського уряду, виявлено понад 70 таборів для примусового "перевиховання" дітей, у тому числі в білорусі, окупованому Криму і навіть на Далекому Сході росії. 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив журналістам видання, що росіяни роблять "усе, щоб заблокувати повернення десятків тисяч українських дітей".

"Відтоді, як Росія окупувала Крим і частину Донецької й Луганської областей в 2014 році, весь цей час Росія депортувала українських дітей і порушувала права мирних жителів. Тоді ми мали вісім років дискусій про повернення дітей. Чи отримали ми якісь конкретні результати? Ні", – зазначив омбудсман.

"Єдиний реальний спосіб зупинити депортацію українських дітей – це звільнення всіх окупованих територій України. У нас немає іншого шляху", – підкреслив Лубінець.

За даними Children of War, порталу, створеного для відстеження викрадених Росією українських дітей, Анастасія є однією з 388 дітей, яких вдалося врятувати. Лише 2% викрадених дітей вдалося повернути, лише тому, що їхні рідні міста були звільнені від російської окупації.

  • 13 червня, напередодні Глобального саміту миру, у рамках плану Володимира Зеленського Bring Kids Back UA, в Брюсселі пройшла серія заходів, присвячених проблемі депортованих українських дітей. 
  • Дмитро Лубінець: "Путін ставиться до міжнародного гуманітарного права як до "туалетного паперу".
  • Агентство Reuters опублікувало масштабне розслідування про викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій російськими посадовцями та колаборантами. Журналісти агентства протягом шести місяців розслідували долі викрадених Росією українських дітей, які осиротіли або були розлучені із родинами.
  • За даними Financial Times, дітей викрали з інтернатів та розлучили з їхніми офіційними опікунами та родичами, майже всі вони походять з регіонів на півдні та сході України. У РФ вони опинилися в Тульській та Оренбурзькій областях та в окупованому Росією Криму.
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