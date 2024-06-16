Генштаб ЗСУ: уже 36 атак ворога зафіксували на Покровському напрямку

Станом на 19.00 16 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 88. На Покровському напрямку, зокрема, зафіксували вже 36 атак ворога.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські загарбники двічі атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили один штурм противника, ще один – триває. По Вовчанських Хуторах ворожа авіація зі сторони Білгорода (РФ) завдала два удари шістнадцятьма НАРами.

На Куп’янському українські оборонці стримують натиск ворога біля Берестового та Степової Новоселівки. На даний час там триває два боєзіткнення. По селу Піски-Радьківські окупаційні війська завдали удару керованою авіаційною бомбою, по Синьківці вдарили шістнадцятьма НАРами.

На Лиманському впродовж дня противник 10 разів атакував в районах Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки. Активно застосовує авіацію, зокрема, завдав три удари шістьма КАБами по Дружелюбівці, ще два удари, теж шістьма КАБами, по Шийківці. Українські воїни три штурмові дії відбили, ще сім боєзіткнень – тривають. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали: 54 окупанти, одна ББМ та склад боєприпасів.

На Покровському окупанти не зменшують темпів наступу. 25 штурмів агресора успіху не мали, ще 11 атак тривають.

За сьогодні 10 бойових зіткнень відбулося на Курахівському напрямку. Наші оборонці відбили п’ять атак ворога. Ще стільки ж продовжуються. Авіаційних ударів КАБами зазнали Гірник та Костянтинівка. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали 56 окупантів та одна станція РЕБ.

На Придніпровському відбили п’ять атак російських загарбників в районі Кринок. Ситуація контрольована.