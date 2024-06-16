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Президент: ​Україна заговорила про мир не тому, що стала слабшою

Зеленський вважає, що підтримка України не слабшає. 

Президент: ​Україна заговорила про мир не тому, що стала слабшою
Президент України Володимир Зеленський прибуває на пленарне засідання Саміту миру у неділю, 16 червня
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER

Україна заговорила про мир не тому, що стала слабшою. Україна завжди говорила про мир.

Міжнародна підтримка України залишається сильною. На Росію потрібно тиснути, аби вона закінчила війну, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції за результатами Глобального саміту миру.

"Тиснути можна двома шляхами. Перший – дипломатичний шлях. Саміт миру, потім зустрічі, спільний план – це цей шлях. Що стосується другого шляху – міцна оборона, міцна армія, міцний український солдат на полі бою", – сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив важливість термінів надання Україні збройної та фінансової підтримки. 

"Не тому, що ми слабшаємо і тому заговорили про мир – ми завжди говорили про мир. Уже майже два роки пройшло, як ми заговорили про формулу миру – на G20, саме в пік війни. І в пік війни ми говорили про мир", – сказав Зеленський.

Україна хотіла, аби світ тиснув на Росію, аби вона перестала вбивати.  

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