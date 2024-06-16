Президентка Швейцарії розповіла про різні точки зору учасників саміту щодо миру в Україні

Амгерд підкреслила, що всі зійшлися на тому, що треба дотримуватися міжнародного права і Статуту ООН.

Учасники саміту мають різні точки зору щодо питання миру в Україні.

Про це на завершенні Саміту миру заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд.

Вона відзначила, що у дводенних дискусіях лунало багато пропозицій, але принаймні є єдина візія в учасників заходу в цьому напрямку - необхідно дотримуватися міжнародного права і Статуту ООН.

"Ми говорили про мир і наголосили, що є різні погляди. Незважаючи на різні погляди, тут, у Бюргенштоку, нам вдалося дійти до спільної думки. Ми виклали це бачення у комюніке", - зазначила президентка.

Амгерд сказала, що "ми дали чіткий сигнал народу України, що значна частина міжнародного співтовариства хоче досягти змін" і що Швейцарія готова продовжити свою роль у процесі діалогу.

Швейцарська президентка відзначила, що її колеги з усього світу "проробили велику роботу" і її продовжать у майбутньому. Залишається тільки питання, коли і як долучиться Росія до вирішення порушених на саміті питань. Йдеться про ядерну енергетику, продовольчу безпеку і звільнення військовополонених, цивільних і дітей.