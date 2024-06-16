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Зеленський: Глобальний саміт може мати практичні кроки на шляху до миру

Президент розповів про підсумки Саміту миру у Швейцарії.

Зеленський: Глобальний саміт може мати практичні кроки на шляху до миру
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Саміт миру, який відбувся цими вихідними у Швейцарії, може мати практичні кроки на шляху до миру.

Про підсумки мирного саміту розповів під час виступу президент України Володимир Зеленський, пише "Українська правда".

"Діалог відбувся. Очевидно, що він може мати наслідками абсолютно практичні кроки. Ми усі у світі зацікавлені, щоб атомна станція або інші об’єкти були у безпеці.

Я вдячний учасникам Саміту за повне розуміння та визнання потреби у безпеці Запорізької АЕС, яка була захоплена російськими військами.

Я б хотів подякувати кожному лідеру, кожній країні, яка підтримує наші зусилля у збереженні навігації та вільного обігу продовольства...

І третє — була панель щодо звільнення людей, які зараз у російській неволі".

Президент відзначив, що Україна має звільнити тисячі людей — як дітей, так і воїнів.

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