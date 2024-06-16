Саміт миру у тридцяти фото

Сьогодні учасники – 101 країна та міжнародна організація – сфокусуються на обговоренні трьох тем , обраних пріоритетними. Це ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення цивільних і військових полонених та повернення депортованих дітей – пункти формули миру, в яких зацікавлена максимальна кількість країн.

У Швейцарії триває Глобальний саміт миру – української ініціативи, покликаної напрацювати механізми закінчення війни та притягнути Росію до відповідальності.

Фото: Офіс президента

Фото: ОП Президент Аргентини і України Хав'єр Мілей та Володимир Зеленський

Фото: Офіс президента Федеральний президент Швейцарії Віола Амгерд, прем'єр Канади Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленський

Фото: EPA-EFE/MICHAEL BUHOLZER Федеральний президент Швейцарії Віола Амгерд (ліворуч), віцепрем’єр Швеції Ебба Буш та президент Чехії Петер Павел

Фото: Офіс президента

Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER Президент Франції Еммануель Макрон аплодує під час відкриття пленарного засідання Саміту миру

Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні на пленарному засіданні Саміту миру

Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER Президент Молдови Майя Санду виступає під час відкриття пленарного засідання Саміту миру

Фото: Офіс президента Зустріч президента України з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс під час Саміту миру

Фото: EPA/UPG Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час саміту

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента Прем'єр Нідерландів Марк Рютте під час саміту миру

Фото: EPA/UPG

Фото: Офіс президента Віцепрезидентка США Камала Гарріс та радник президента з національної безпеки Джейк Салліван

Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE Президент України Володимир Зеленський та президент Кенії Вільям Руто на двосторонній зустрічі під час Саміту миру, 15 червня 2024 року

Фото: Офіс президента Учасники Саміту миру

Фото: Офіс президента Учасники Саміту миру

Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE Двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Європейської Ради Шарля Мішеля під час Саміту миру, 16 червня 2024 року.

Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський на двосторонній зустрічі під час Саміту з миру, 16 червня 2024 року

Фото: EPA-EFE/MICHAEL BUHOLZER Федеральний президент Швейцарії Віола Амхерд готується до пленарного засідання під час Саміту миру, 16 червня 2024 року.

Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, Саміт миру, 16 червня 2016 року

Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER Президент України Володимир Зеленський прибуває на пленарне засідання Саміту миру у неділю, 16 червня

Фото: PA-EFE/URS FLUEELER Президентка Косово Вйоса Османі

Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE Глава Офісу президента України Андрій Єрмак та радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван на пленарному засіданні Саміту з питань миру в Україні в Стансстаді, Швейцарія, 16 червня 2024 року.

Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER Вселенський Патріарх Константинопольський Варфоломій на пленарному засіданні Саміту миру

Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER Прем'єр Канади Джастін Трюдо під час Саміту миру, 16 червня 2024 року

Фото: Swiss MFA Учасники глобального саміту миру

Фото: Андрій Єрмак у Telegram Стіл лідерів країн на пленарному засіданні саміту

Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER Президентка Швейцарії Віола Амхерд, президент України Володимир Зеленськи, очільник Федеральної Ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс йдуть після позування з іншими главами держав для офіційного групового фото під час Саміту миру

Фото: EPA-EFE/MICHAEL BUHOLZER Глави держав і члени делегацій залишають сцену після традиційного групового фото під час Саміту миру

Як минув перший день установчого Глобального саміту миру: основні новини

Учора на курорті Бюрґеншток стартував дводенний Глобальний саміт миру. Його готували Україна спільно зі Швейцарією. Українська делегація складається з дев'яти людей, а очолює її президент Володимир Зеленський. Учасниками заходу стали країн з усіх континентів.

Зеленський сказав, що об'єднати вдалося 101 країну та міжнародну організацію. За його словами, також є держави, які не беруть участі, але висловили зацікавленість. Комюніке саміту буде відкритим для підписання країнами, які не приїхали.

Україна розраховує, що Китай також долучиться до мирного процесу, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він додав, що Китай на саміті не присутній, але стежить за ним.

Стежила за ним і Росія – завдяки журналістам своїх ресурсів, які були допущені на саміт за вимогою швейцарської сторони.

Швейцарія в межах саміту запропонувала створити простір для прямих переговорів України з Росією. Президентка Віола Амгерд, яка приймала саміт, сказала, що якщо "ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити і Росію – це всім зрозуміло. В якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють".

Президент Зеленський сказав, що "зараз тут немає Росії, тому що якби Росія була зацікавлена в мирі – не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий".

Єрмак сказав, що спільний план всіх цивілізованих та відповідальних країн щодо миру в Україні може бути переданий представникам Росії. Це може відбутися вже на другому саміті. Його заступник, Ігор Жовква, уточнив, що прямих переговорів із росіянами в межах саміту бути не може – це навіть не обговорюється.

В межах заходу відбулося перше пленарне засідання саміту, де за одним столом зібралися лідери та високопосадовці різних країн, а також представники організацій. Під час виступів президент Франції Еммануель Макрон сказав, що миром не може стати українська капітуляція. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що замороження російсько-українського конфлікту сьогодні призведе лише до подальшої агресивної війни. Польський президент Анджей Дуда поклав відповідальність за війну винятково на Росію, але закликав не забувати про роль Олександра Лукашенка. А фінський президент Стубб висловив точку зору, що Україна починає мирний процес із позиції сили.