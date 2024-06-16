Саміт миру у тридцяти фото

У Швейцарії триває Глобальний саміт миру – української ініціативи, покликаної напрацювати механізми закінчення війни та притягнути Росію до відповідальності.
Сьогодні учасники – 101 країна та міжнародна організація – сфокусуються на обговоренні трьох тем, обраних пріоритетними. Це ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення цивільних і військових полонених та повернення депортованих дітей – пункти формули миру, в яких зацікавлена максимальна кількість країн.
LB.ua публікує фоторепортаж про перебіг Саміту миру.
Президент Аргентини і України Хав'єр Мілей та Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента
Федеральний президент Швейцарії Віола Амгерд, прем'єр Канади Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA-EFE/MICHAEL BUHOLZER
Федеральний президент Швейцарії Віола Амгерд (ліворуч), віцепрем’єр Швеції Ебба Буш та президент Чехії Петер Павел
Фото: Офіс президента
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER
Президент Франції Еммануель Макрон аплодує під час відкриття пленарного засідання Саміту миру
Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні на пленарному засіданні Саміту миру
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER
Президент Молдови Майя Санду виступає під час відкриття пленарного засідання Саміту миру
Фото: Офіс президента
Зустріч президента України з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс під час Саміту миру
Фото: EPA/UPG
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час саміту
Фото: Офіс президента
Фото: Офіс президента
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте під час саміту миру
Фото: EPA/UPG
Фото: Офіс президента
Віцепрезидентка США Камала Гарріс та радник президента з національної безпеки Джейк Салліван
Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Президент України Володимир Зеленський та президент Кенії Вільям Руто на двосторонній зустрічі під час Саміту миру, 15 червня 2024 року
Фото: Офіс президента
Учасники Саміту миру
Фото: Офіс президента
Учасники Саміту миру
Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Європейської Ради Шарля Мішеля під час Саміту миру, 16 червня 2024 року.
Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський на двосторонній зустрічі під час Саміту з миру, 16 червня 2024 року
Фото: EPA-EFE/MICHAEL BUHOLZER
Федеральний президент Швейцарії Віола Амхерд готується до пленарного засідання під час Саміту миру, 16 червня 2024 року.
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, Саміт миру, 16 червня 2016 року
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER
Президент України Володимир Зеленський прибуває на пленарне засідання Саміту миру у неділю, 16 червня
Фото: PA-EFE/URS FLUEELER
Президентка Косово Вйоса Османі
Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак та радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван на пленарному засіданні Саміту з питань миру в Україні в Стансстаді, Швейцарія, 16 червня 2024 року.
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER
Вселенський Патріарх Константинопольський Варфоломій на пленарному засіданні Саміту миру
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER
Прем'єр Канади Джастін Трюдо під час Саміту миру, 16 червня 2024 року
Фото: Swiss MFA
Учасники глобального саміту миру
Фото: Андрій Єрмак у Telegram
Стіл лідерів країн на пленарному засіданні саміту
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER
Президентка Швейцарії Віола Амхерд, президент України Володимир Зеленськи, очільник Федеральної Ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс йдуть після позування з іншими главами держав для офіційного групового фото під час Саміту миру
Фото: EPA-EFE/MICHAEL BUHOLZER
Глави держав і члени делегацій залишають сцену після традиційного групового фото під час Саміту миру
Як минув перший день установчого Глобального саміту миру: основні новини
Учора на курорті Бюрґеншток стартував дводенний Глобальний саміт миру. Його готували Україна спільно зі Швейцарією. Українська делегація складається з дев'яти людей, а очолює її президент Володимир Зеленський. Учасниками заходу стали країн з усіх континентів.
Президент Зеленський сказав, що "зараз тут немає Росії, тому що якби Росія була зацікавлена в мирі – не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий".
Єрмак сказав, що спільний план всіх цивілізованих та відповідальних країн щодо миру в Україні може бути переданий представникам Росії. Це може відбутися вже на другому саміті. Його заступник, Ігор Жовква, уточнив, що прямих переговорів із росіянами в межах саміту бути не може – це навіть не обговорюється.
В межах заходу відбулося перше пленарне засідання саміту, де за одним столом зібралися лідери та високопосадовці різних країн, а також представники організацій. Під час виступів президент Франції Еммануель Макрон сказав, що миром не може стати українська капітуляція. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що замороження російсько-українського конфлікту сьогодні призведе лише до подальшої агресивної війни. Польський президент Анджей Дуда поклав відповідальність за війну винятково на Росію, але закликав не забувати про роль Олександра Лукашенка. А фінський президент Стубб висловив точку зору, що Україна починає мирний процес із позиції сили.