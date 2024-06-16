​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
​Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру
​Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаСвіт

Саміт миру у тридцяти фото

У Швейцарії триває Глобальний саміт миру – української ініціативи, покликаної напрацювати механізми закінчення війни та притягнути Росію до відповідальності. 

Сьогодні учасники – 101 країна та міжнародна організація – сфокусуються на обговоренні трьох тем, обраних пріоритетними. Це ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення цивільних і військових полонених та повернення депортованих дітей – пункти формули миру, в яких зацікавлена максимальна кількість країн.

LB.ua публікує фоторепортаж про перебіг Саміту миру. 

Фото: Офіс президента

Президент Аргентини і України Хав'єр Мілей та Володимир Зеленський
Фото: ОП
Президент Аргентини і України Хав'єр Мілей та Володимир Зеленський

Федеральний президент Швейцарії Віола Амгерд, прем'єр Канади Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента
Федеральний президент Швейцарії Віола Амгерд, прем'єр Канади Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленський

Федеральний президент Швейцарії Віола Амгерд (ліворуч), віцепрем’єр Швеції Ебба Буш та президент Чехії Петер Павел
Фото: EPA-EFE/MICHAEL BUHOLZER
Федеральний президент Швейцарії Віола Амгерд (ліворуч), віцепрем’єр Швеції Ебба Буш та президент Чехії Петер Павел

Фото: Офіс президента

Президент Франції Еммануель Макрон аплодує під час відкриття пленарного засідання Саміту миру
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER
Президент Франції Еммануель Макрон аплодує під час відкриття пленарного засідання Саміту миру

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні на пленарному засіданні Саміту миру
Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні на пленарному засіданні Саміту миру

Президент Молдови Майя Санду виступає під час відкриття пленарного засідання Саміту миру
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER
Президент Молдови Майя Санду виступає під час відкриття пленарного засідання Саміту миру

Зустріч президента України з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс під час Саміту миру
Фото: Офіс президента
Зустріч президента України з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс під час Саміту миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час саміту
Фото: EPA/UPG
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час саміту

Фото: Офіс президента

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте під час саміту миру
Фото: Офіс президента
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте під час саміту миру

Фото: EPA/UPG

Віцепрезидентка США Камала Гарріс та радник президента з національної безпеки Джейк Салліван
Фото: Офіс президента
Віцепрезидентка США Камала Гарріс та радник президента з національної безпеки Джейк Салліван

Президент України Володимир Зеленський та президент Кенії Вільям Руто на двосторонній зустрічі під час Саміту миру, 15 червня 2024 року
Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Президент України Володимир Зеленський та президент Кенії Вільям Руто на двосторонній зустрічі під час Саміту миру, 15 червня 2024 року

Учасники Саміту миру
Фото: Офіс президента
Учасники Саміту миру

Учасники Саміту миру
Фото: Офіс президента
Учасники Саміту миру

Двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Європейської Ради Шарля Мішеля під час Саміту миру, 16 червня 2024 року.
Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Європейської Ради Шарля Мішеля під час Саміту миру, 16 червня 2024 року.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський на двосторонній зустрічі під час Саміту з миру, 16 червня 2024 року
Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський на двосторонній зустрічі під час Саміту з миру, 16 червня 2024 року

Федеральний президент Швейцарії Віола Амхерд готується до пленарного засідання під час Саміту миру, 16 червня 2024 року.
Фото: EPA-EFE/MICHAEL BUHOLZER
Федеральний президент Швейцарії Віола Амхерд готується до пленарного засідання під час Саміту миру, 16 червня 2024 року.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, Саміт миру, 16 червня 2016 року
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, Саміт миру, 16 червня 2016 року

Президент України Володимир Зеленський прибуває на пленарне засідання Саміту миру у неділю, 16 червня
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER
Президент України Володимир Зеленський прибуває на пленарне засідання Саміту миру у неділю, 16 червня

Президентка Косово Вйоса Османі
Фото: PA-EFE/URS FLUEELER
Президентка Косово Вйоса Османі

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак та радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван на пленарному засіданні Саміту з питань миру в Україні в Стансстаді, Швейцарія, 16 червня 2024 року.
Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак та радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван на пленарному засіданні Саміту з питань миру в Україні в Стансстаді, Швейцарія, 16 червня 2024 року.

Вселенський Патріарх Константинопольський Варфоломій на пленарному засіданні Саміту миру
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER
Вселенський Патріарх Константинопольський Варфоломій на пленарному засіданні Саміту миру

Прем'єр Канади Джастін Трюдо під час Саміту миру, 16 червня 2024 року
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER
Прем'єр Канади Джастін Трюдо під час Саміту миру, 16 червня 2024 року

Учасники глобального саміту миру
Фото: Swiss MFA
Учасники глобального саміту миру

Стіл лідерів країн на пленарному засіданні саміту
Фото: Андрій Єрмак у Telegram
Стіл лідерів країн на пленарному засіданні саміту

Президентка Швейцарії Віола Амхерд, президент України Володимир Зеленськи, очільник Федеральної Ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс йдуть після позування з іншими главами держав для офіційного групового фото під час Саміту миру
Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER
Президентка Швейцарії Віола Амхерд, президент України Володимир Зеленськи, очільник Федеральної Ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс йдуть після позування з іншими главами держав для офіційного групового фото під час Саміту миру

Глави держав і члени делегацій залишають сцену після традиційного групового фото під час Саміту миру
Фото: EPA-EFE/MICHAEL BUHOLZER
Глави держав і члени делегацій залишають сцену після традиційного групового фото під час Саміту миру

Як минув перший день установчого Глобального саміту миру: основні новини

Учора на курорті Бюрґеншток стартував дводенний Глобальний саміт миру. Його готували Україна спільно зі Швейцарією. Українська делегація складається з дев'яти людей, а очолює її президент Володимир Зеленський. Учасниками заходу стали країн з усіх континентів. 

Зеленський сказав, що об'єднати вдалося 101 країну та міжнародну організацію. За його словами, також є держави, які не беруть участі, але висловили зацікавленість. Комюніке саміту буде відкритим для підписання країнами, які не приїхали. 

Україна розраховує, що Китай також долучиться до мирного процесу, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він додав, що Китай на саміті не присутній, але стежить за ним.

Стежила за ним і Росія – завдяки журналістам своїх ресурсів, які були допущені на саміт за вимогою швейцарської сторони. 

Швейцарія в межах саміту запропонувала створити простір для прямих переговорів України з Росією. Президентка Віола Амгерд, яка приймала саміт, сказала, що якщо "ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити і Росію – це всім зрозуміло. В якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють". 

Президент Зеленський сказав, що "зараз тут немає Росії, тому що якби Росія була зацікавлена в мирі – не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий".

Єрмак сказав, що спільний план всіх цивілізованих та відповідальних країн щодо миру в Україні може бути переданий представникам Росії. Це може відбутися вже на другому саміті. Його заступник, Ігор Жовква, уточнив, що прямих переговорів із росіянами в межах саміту бути не може – це навіть не обговорюється. 

В межах заходу відбулося перше пленарне засідання саміту, де за одним столом зібралися лідери та високопосадовці різних країн, а також представники організацій. Під час виступів президент Франції Еммануель Макрон сказав, що миром не може стати українська капітуляція. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що замороження російсько-українського конфлікту сьогодні призведе лише до подальшої агресивної війни. Польський президент Анджей Дуда поклав відповідальність за війну винятково на Росію, але закликав не забувати про роль Олександра Лукашенка. А фінський президент Стубб висловив точку зору, що Україна починає мирний процес із позиції сили. 

LB.uaLB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies