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Жовква: прямих переговорів з Росією в межах саміту не буде, про такий формат не може бути мови

Заступник голови ОПУ порадив поки не концентруватися на тому, хто може представити Росію на другому саміті. 

Жовква: прямих переговорів з Росією в межах саміту не буде, про такий формат не може бути мови
Ігор Жовква
Фото: Офіс президента

Прямих переговорів між Україною та Росією у межах саміту миру не буде – про такий формат не може бути й мови, запевнив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква на полях заходу в Швейцарії.

Інавгураційний саміт покликаний розпочати мирний процес. На ньому зібралися ті країни, які готові предметно говорити і діяти задля цього, пояснив він. 

"Чому Росії немає на цьому саміті – не один раз пояснював президент, не буду на цьому зупинятися. Подальший процес буде обговорюватися на цьому саміті, тобто давайте не випереджати події. Але в принципі зрозуміло, що цей саміт стане початком. Ми не ставимо собі за мету на цьому саміті вирішити усі проблеми", – сказав заступник голови ОПУ.

Для обговорення на першому саміті обрали ядерну та продовольчу безпеку і звільнення полонених у зв'язку з тим, що саме ці три теми об'єднали більшість країн. 

За результатами саміту триватиме робота і щодо цих трьох пунктів формули миру, і щодо решти.

Жовква на запитання про можливих представників Росії на наступному саміті порадив концентруватися не на тому, хто це буде, а на тому, чи Росія зрозуміє, що залишається однією країною-агресором, яка прагне продовження агресії. 

Він додав, що на нинішньому саміті представлені країни, які мають власний діалог з Росією – вони можуть стати комунікаторами з росіянами, аби розказати про рішення світового співтовариства. Жовква вважає, що якби Росія була присутня на саміті, процес би не розпочався. 

  • Участь Росії в першому саміті миру, що розпочався нині в Швейцарії, не передбачена – про це Єрмак говорив ще в лютому.
  • Володимир Зеленський пояснив, що метою першого саміту є напрацювати спільний із якомога більшою кількістю країн мирний план, який потім можна буде передати Росії.
  • Голова Офісу президента на полях сьогоднішнього заходу сказав, що спільний план всіх цивілізованих та відповідальних країн щодо миру в Україні може бути переданий представникам Росії. Це може відбутися вже на другому саміті. 
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