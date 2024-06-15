Жовква: прямих переговорів з Росією в межах саміту не буде, про такий формат не може бути мови

Заступник голови ОПУ порадив поки не концентруватися на тому, хто може представити Росію на другому саміті.

Прямих переговорів між Україною та Росією у межах саміту миру не буде – про такий формат не може бути й мови, запевнив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква на полях заходу в Швейцарії.

Інавгураційний саміт покликаний розпочати мирний процес. На ньому зібралися ті країни, які готові предметно говорити і діяти задля цього, пояснив він.

"Чому Росії немає на цьому саміті – не один раз пояснював президент, не буду на цьому зупинятися. Подальший процес буде обговорюватися на цьому саміті, тобто давайте не випереджати події. Але в принципі зрозуміло, що цей саміт стане початком. Ми не ставимо собі за мету на цьому саміті вирішити усі проблеми", – сказав заступник голови ОПУ.

Для обговорення на першому саміті обрали ядерну та продовольчу безпеку і звільнення полонених у зв'язку з тим, що саме ці три теми об'єднали більшість країн.

За результатами саміту триватиме робота і щодо цих трьох пунктів формули миру, і щодо решти.

Жовква на запитання про можливих представників Росії на наступному саміті порадив концентруватися не на тому, хто це буде, а на тому, чи Росія зрозуміє, що залишається однією країною-агресором, яка прагне продовження агресії.

Він додав, що на нинішньому саміті представлені країни, які мають власний діалог з Росією – вони можуть стати комунікаторами з росіянами, аби розказати про рішення світового співтовариства. Жовква вважає, що якби Росія була присутня на саміті, процес би не розпочався.