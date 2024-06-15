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Єрмак: погоджений цивілізованими країнами спільний план можуть передати Росії вже на другому саміті миру

Голова президентського офісу запевнив, що "мінських домовленостей не буде", поки Зеленський очолює країну.

Єрмак: погоджений цивілізованими країнами спільний план можуть передати Росії вже на другому саміті миру
Фото: кореспондентка LB.ua

Спільний план всіх цивілізованих та відповідальних країн щодо миру в Україні може бути переданий представникам Росії.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав на полях Глобального саміту миру в Швейцарії. Передання плану представнику Росії може відбутися вже на другому саміті. 

Єрмак запевнив, що за президента Зеленського "мінських домовленостей у тому вигляді, в якому були, Будапешту, який не дав нам жодних гарантій, не буде". 

"Абсолютно чітка позиція: спільний план всіх країн, цивілізованих, відповідальних країн, які поважають нашу незалежність, територіальну цілісність суверенітет. Погоджений цими країнами може бути переданий на другому саміті представнику Росії", – пояснив він.

  • Участь Росії в першому саміті миру, що розпочався нині в Швейцарії, не передбачена – про це Єрмак говорив ще в лютому.
  • Володимир Зеленський пояснив, що метою першого саміту є напрацювати спільний із якомога більшою кількістю країн мирний план, який потім можна буде передати Росії.
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