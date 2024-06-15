Єрмак: погоджений цивілізованими країнами спільний план можуть передати Росії вже на другому саміті миру

Голова президентського офісу запевнив, що "мінських домовленостей не буде", поки Зеленський очолює країну.

Спільний план всіх цивілізованих та відповідальних країн щодо миру в Україні може бути переданий представникам Росії.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав на полях Глобального саміту миру в Швейцарії. Передання плану представнику Росії може відбутися вже на другому саміті.

Єрмак запевнив, що за президента Зеленського "мінських домовленостей у тому вигляді, в якому були, Будапешту, який не дав нам жодних гарантій, не буде".

"Абсолютно чітка позиція: спільний план всіх країн, цивілізованих, відповідальних країн, які поважають нашу незалежність, територіальну цілісність суверенітет. Погоджений цими країнами може бути переданий на другому саміті представнику Росії", – пояснив він.