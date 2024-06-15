Швейцарія оприлюднила список учасників Саміту миру
Швейцарія оприлюднила список учасників Саміту миру
Росія атакувала Україну крилатими ракетами та БпЛА (доповнено)
Росія атакувала Україну крилатими ракетами та БпЛА (доповнено)
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
​Посилення ППО та ПРО. У перспективі ми подвоїмо свої можливості
​Посилення ППО та ПРО. У перспективі ми подвоїмо свої можливості
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: третина боєзіткнень на фронті відбувається на Покровському напрямку

Загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 44. 

Генштаб: третина боєзіткнень на фронті відбувається на Покровському напрямку
На Покровському напрямку впродовж дня росіяни здійснили 29 штурмових та наступальних дій
Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Покровському напрямку. Там відбулася майже третина від усіх боєзіткнень за сьогодні. На даний час загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 44. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації потерпають прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. З початку доби підступних артилерійських ударів терористів зазнали: Біловоди – з напрямку  Внєзапного (рф), Грабовське – зі сторони Старосєлья (рф), Михальчина Слобода – з Гузовки (рф). 

Також агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині.  З боку Бєлгорода (рф)  ворог завдав удару двома КАБами у напрямку Синельникового. В районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівського, Андрїївки, Греківки та Невського. 

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки, де наразі ведеться бій.Також, окупанти проявляють активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Часового Яру. Триває два боєзіткнення.

Найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку. Сім атак — відбито, вісім — іще тривають. Бої точаться в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку кількість спроб агресора покращити своє тактичне становище збільшилась до шести. Всі — невдалі. 

На Времівському напрямку за сьогодні відбито сім атак ворога, зокрема, в районах Старомайорського, Солодкого та Урожайного.

На решті напрямків обстановка без особливих змін. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies