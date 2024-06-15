Між повітряними тривогами і відключеннями світла. Розбираємось у деяких деталях вступної кампанії 2024

Розповідаємо, як проходить цьогорічний НМТ, розбираємось, що далі, і відповідаємо на поширені питання: як розрахувати свій конкурсний бал, як працює відкритий широкий конкурс на бюджетні місця, що таке пріоритетність заяв на вступ у заклади вищої освіти, хто і якими пільгами може скористатися.

Аварійні відключення електрики, проблеми з інтернетом — в принципі Тетяна могла б продовжувати. Бо врахувати всі ситуації, які можуть виникнути в приблизно 600 тимчасових екзаменаційних центрах в Україні і за кордоном надзвичайно важко. Попри це основна сесія національного мультипредметного тесту, для участі в якій зареєструвалися понад 287 тис. учасників, триває. До 25 червня.

— Днями читала статтю про те, що американці цього року запровадили зміни до SAT, свого стандартизованого тесту для вступу в коледжі, — вони перейшли на нову адаптивну модель тестувань, — розповідає директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. — Один із директорів у статті зауважував: підлітки, мовляв, ще не відійшли від ковіду, а ми вже нову модель запроваджуємо. Це при тому що, там не йдеться про якісь фундаментальні зміни. Дещо змінюється структура тесту та зміст предметних блоків, тест стає коротшим, дещо іншою буде оболонка, але насправді це не надто впливатиме на роботу учасника. І тут я подумала: хтось вважає викликом те, що три роки тому був ковід і “вони ще не адаптувалися”. А хтось сьогодні вночі чув вибухи. Потім зранку під зливою “поплив на човні” до тимчасового екзаменаційного центру на вступне випробування. І невідомо, як доплив додому. Під час тестування сьогодні була тривала тривога, тож випробування переривали. Це в Києві. Я мовчу про інші міста. В Харкові тривоги по 16 годин. Якби не облаштовані укриття, ми б взагалі не змогли там нічого провести. Вчора один з наших пунктів мінували.

Фото: Суспільне Учні складають НМТ

Нове в НМТ

Сашкові 17 років, він випускник київської гімназії і один з тих щасливчиків, хто вже може трохи видихнути, — НМТ він склав 3 червня.

— Якось спеціально з репетиторами я не готувався. Лише з англійської мови, але це не перший рік. Час від часу проходив тести з предметів, плюс вчителі сфокусувалися на повторенні матеріалу і підготовці до НМТ. Мені цього вистачило. Якщо ти вчився, розумієш математику, українську мову, то не бачу проблем із здачею, — каже він.

У 2024 році для вступу на бакалаврат необхідно пройти НМТ, яке складається з чотирьох предметних тестів. Три з них обов’язкові (українська мова, математика, історія України) і один на вибір (українська література, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика та географія).

— До минулорічної моделі додали “Історію України”. Про важливість і необхідність повернення цього предмету говорили дуже багато. Але так само не можна було загубити і предмет на вибір. Бо як на мене, це дало б негативний сигнал для закладів освіти: ось, дивіться, ми обрали пріоритетні предмети, які треба вивчати, а всі інші такими не є, — пояснює Тетяна Вакуленко.

Фото: скрин відео У Мукачівській школі провели мультитест-онлайн наближений до реального НМТ

За проходження тестового блоку з кожного предмету учасник отримує тестові бали. Рухатися далі, тобто мати право подавати заяву на вступ до закладу вищої освіти, він може, здолавши пороговий бар’єр, який в цьому році підвищили.

— В 2022-му ми максимально знизили планку і приймали тих, хто дав хоча б одну правильну відповідь з кожного тестового блоку НМТ. Але відтоді ми намагаємось поступово піднімати вимоги до вступників, — каже державний експерт директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Андрій Охрімовський.

У минулому році, щоб отримати прохідний бал, треба було правильно виконати 10% завдань з кожного предмету. В 2024-му цей показник становить 15%. Приміром, прохідними для математики є 5 тестових балів, української мови — 7, історії України — 8, а для англійської, яка серед учасників є найпопулярнішим предметом на вибір, — 5. Врахуйте, що НМТ є комплексним тестом, тому якщо учасник не подолав пороговий бар’єр хоча б з одного предмета, то вже не зможе брати участь у конкурсному відборі на вступ у заклади вищої освіти в цьому році. Хоча може претендувати на вступ до закладів фахової передвищої освіти.

Фото: osvitoria.media Тетяна Вакуленко

— Вимоги підвищилися несуттєво, але це все ж дає змогу відсікти взагалі непідготовлених учасників, — пояснює Тетяна Вакуленко. — І тут насправді є вимога подолати поріг з кожного предмета. На жаль, за першими результатами тестувань ми бачимо, що це може бути викликом, особливо для тих вступників, які готувалися тільки до складання трьох або двох предметів. Зараз маємо доволі низький середній бал з математики.

Саме з цього предмету учасникам найчастіше не вдається набрати порогового бала.

У цьому році всі чотири предметних тести проходять в один день, на виконання кожного є по одній годині. Після першого двогодинного блоку перерва на 20 хвилин. Те, що НМТ з більшою кількістю предметів, ніж в минулому році, вирішили проводити в рамках одного дня, стало приводом для нарікань. Але вибір саме такої організаційної моделі має свої підстави.

— Організаційно було б можливо розподілити проходження тестування на два дні. Тоді воно відбувалося б у дві зміни, як минулого чи позаминулого року. Але варто враховувати те, що приблизно 10% наших учасників перебувають за кордоном. Тимчасові екзаменаційні центри створені в 32 країнах світу, проте не всюди, де є бажаючі пройти НМТ, — каже Тетяна Вакуленко. — Очевидно, що приїхати мамі з дитиною і, можливо, не з однією, декілька разів на тестування було би доволі дорого. Навіть зараз ми чи не щодня отримуємо значну кількість листів від учасників з проханнями утворити центр в якихось інших містах або в інших країнах, оскільки дорого їхати. Так само, на жаль, ми не можемо утворити центри, скажімо, в Херсонській області, тому що неможливо убезпечити учасників. Тим паче, якщо йдеться про тимчасово окуповані території. І цим вступникам теж треба дістатися до центрів. Тож ми намагались полегшити їм логістику, зменшивши кількість поїздок.

Фото: vechirniy.kyiv.ua/ Колаж: Наталія Слінкіна

Хай буде світло

— Саша, мабуть, сказав вам, що все нормально і він не хвилювався? — сміється Олена, його мама. — Насправді він останні два тижні майже нічого не їв.

Сам Сашко зізнається, що напередодні тестування особливо переживав через можливі технічні проблеми — відключення світла, повітряну тривогу або якісь баги системи, через які доведеться перервати випробування. В його випадку врешті-решт все відбулося без пригод. Тимчасовий екзаменаційний центр, в якому він проходив НМТ, виявився на одній лінії з об’єктом критичної інфраструктури, тож принаймні проблем з електрикою вдалося уникнути.

— Але знаю, що у знайомих на паралелі без цього не обійшлося. У когось в школі, де проводилось тестування, вимкнули світло. Їм потім включили генератори і сказали, що тих вистачить на 1,5 години і дали 40 хвилин на перший блок з математики і української мови замість двох годин. Хтось чекав аж до четвертої вечора, коли повернули електрику, щоб продовжити тестування (починаються випробування о 10 ранку — LB.ua), — розповідає Сашко.

До зрозумілого хвилювання додалися стрес і втома, і це вплинуло на результати деяких учасників, вважає Олена.

— Знаю, що діти, які в тестовому режимі проходити випробування з предметів на 170 балів, зрештою здали їх на 150, — каже вона.

У загальному випадку, якщо на час тестування припадає повітряна тривога, то роботу над тестом зупиняють, при цьому відповіді учасників зберігаються, і фіксують час, який залишився до завершення НМТ. Після відбою учасники повертаються з укриття і продовжують виконувати завдання. Якщо ж тривога сумарно триває більше двох з половиною годин, то відповідальний за роботу тимчасового екзаменаційного центру разом з регіональним центром якості освіти вирішують, чи продовжувати тестування. Якщо ні, то учасники зможуть пройти НМТ під час додаткової сесії з 11 по 19 липня. Такий само алгоритм діє і на випадок відключень світла.

Фото: скрин відео Учні Мукачівської школи проходять мультитест-онлайн наближений до реального НМТ

— Наші центри зарахували до критичної інфраструктури і намагаються не відключати. Проте аварійні відключення можливі. Деякі центри мають генератори, і при цьому все одно трапляються проблеми з інтернетом, — визнає Тетяна Вакуленко, — Тому якщо ваші права порушуються, а ваші права порушуються, якщо тестування переривається на більш як 2,5 години, якщо є проблеми з технікою, які не вирішені, або вам не компенсували, наприклад, час, витрачений на їх вирішення, то ви маєте право подати апеляцію безпосередньо на місці, де проходить оцінювання. І відповідно пройти тестування в додаткову сесію. Ми всюди наголошуємо, що треба свідомо до цього ставитися.

Але цим правом часто не користуються. Тетяна описує ситуацію, як в одному з тимчасових екзаменаційних центрів в Києві директорка кілька разів просила зупинити тестування і подати заяви на додаткову сесію через тривале аварійне відключення електроенергії і перебої з інтернетом. Але батьки і діти наполягли на тому, що хочуть отримати результати у цей же день.

— Я розумію їхнє бажання. Бо все ж майбутнє у нас — це така непевна річ. І коли ти вже маєш результат на руках, звичайно, це додає впевненості і змоги планувати. Мені здається, зараз це як ніколи важливо. Тому в таких ситуаціях багато учасників відмовляються пройти оцінювання ще раз, навіть якщо мають право, — пояснює вона.

В Українському центрі оцінювання якості освіти сподіваються, що попри перешкоди двох сесій НМТ вистачить, аби всі пройшли випробування. Але в критичній ситуації готові розробляти спеціальну додаткову сесію.

Мобілізаційний ефект

Катерина Сорокіна — відповідальний секретар приймальної комісії Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. Вона — одна з тих, хто забезпечує інформаційну підтримку вступної кампанії. На практиці це означає відповідати щодня на чимало питань від потенційних студентів.

— Одне з найчастіших питань, яке ми отримуємо зараз: “Що робити, якщо не встиг зареєструватися на НМТ?”. В основному чуємо це від випускників коледжів та випускників шкіл минулих років — розповідає вона.

Принаймні в частині з цих випадків потяг до освіти може підігрівати можливість отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з навчанням.

Фото: Волинські новини

Як вже згадувалось вище, цього року на НМТ зареєструвалися 287 тис. учасників. І ця цифра близька до минулорічної. А от з відмінностей, за словами Тетяни Вакуленко, саме, те що маємо доволі високий показник випускників попередніх років. Їх близько 57 тис. учасників.

“Освітяни не сприятимуть ухилянтам”, — такими словами в презентації МОН описали один з ключових викликів вступної кампанії в 2024 році. І з цим зрештою пов’язано чимало прийнятих рішень, власне, те ж підвищення порогу “склав/не склав” на НМТ. Але не тільки. Наприклад, можливості потрапити на контрактну форму навчання на спеціальності, які мають особливу підтримку держави, через конкурс мотиваційних листів, як це було в минулому році, більше немає. А ті, хто планує вступати до аспірантури вперше в цьому році, муситимуть здавати єдиний вступний іспит.

Тут, до речі, теж цікаві цифри: на єдиний вступний іспит, як для вступу до магістратури, так і аспірантури зареєструвались 245 тис. учасників, хоча в Українському центрі оцінювання якості освіти прогнозували до 110 тис.

Так чи інакше, але право на відстрочку отримають тільки студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають рівень освіти, вищий за отриманий раніше. Для тих, хто, хоче мати другу вищу освіту того ж самого рівня, відстрочки більше не буде.

Отже, ви пройшли НМТ і побачили на екрані свої тестові бали. Що далі?

Можна розрахувати конкурсний бал, який і використовуватимуть для конкурсного відбору при вступі до вишів.

Для цього тестові бали треба перевести у бали за шкалою 100-200. Відповідні таблиці можна подивитися у додатку 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році (не бійтеся заглядати в цей документ, він є базовим). Приміром, якщо на тесті з української мови ви отримали 33 бали, то за шкалою 100-200 вони відповідають 163 балам.

Фото: скрин відео

Саме ці вже переведені бали і підставляють в спеціальну формулу для обчислення конкурсного балу, яка зафіксована в тому ж Порядку прийому. Вона враховує: бали за тести з чотирьох предметів, вагові коефіцієнти, регіональний коефіцієнт та галузевий та інші показники. Щоб розрахувати свій конкурсний бал, можна скористатися калькулятором на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти, або ж калькулятори можуть бути і на сторінках самих університетів.

Розберемося з коефіцієнтами.

На вагові коефіцієнти коригують набрані бали з кожного предмету. При цьому їх величина залежить від спеціальності. Тобто вони збільшують вагу тих предметів, які важливіші для обраної спеціальності. Якщо, наприклад, ви подаєте заяву на вступ за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія”, то найвищі вагові коефіцієнти для неї будуть з математики — 0,5, натомість з української мови — 0,3, а з історії України — 0,2. Знайти значення вагових коефіцієнтів для всіх спеціальностей можна у додатку 7 Правил прийому.

Збільшити свій конкурсний бал можна за рахунок регіонального і галузевого коефіцієнтів.

Регіональним коефіцієнтом абітурієнтів заохочують вступати до закладів вищої освіти, розташованих у певних регіонах. У 2024 році його матимуть, як кажуть у МОН, виші поблизу зони бойових дій та постраждалих від російської агресії територій: 1,07 — у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях; 1,04 — у Дніпропетровській, Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області.

За тим же принципом працює і галузевий коефіцієнт. Конкурсний бал треба помножити на 1,02, якщо обираєте одну зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави. Їх перелік МОН визначає щороку. З нинішнім можна ознайомитися в додатку 6 Правил прийому. Водночас пам’ятайте, що галузевий коефіцієнт застосовують тільки для заяв із пріоритетністю 1 та 2. Що таке пріоритетність, поговоримо трохи нижче.

Фото: скрин відео У Мукачівській спеціалізованої школи №4 провели мультитест-онлайн наближений до реального НМТ

Покращити конкурсний бал можуть і ті, приміром, хто у рік вступу закінчив підготовчі курси до університету за однією зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Вони плюс до конкурсного матимуть до десяти додаткових балів.

Щоб претендувати на бюджетне місце в університеті в цьому році треба набрати щонайменше 130 конкурсних балів. А для вступу на право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини та медичні спеціальності, як на бюджет, так і на контракт, потрібні не менше 150 конкурсних балів.

Що таке пріоритетність заяв

— Наразі я відпочиваю. Коли прийде час, подам заяви на вступ, — каже Сашко. Олена зізнається, що потроху починає читати про те, як працює широкий конкурс, що таке пріоритетність заяв на вступ, аби краще продумати стратегію їх подачі.

Офіційно вступна кампанія для здобуття ступеня бакалавра розпочнеться 1 липня з реєстрації електронних кабінетів вступника. А прийом заяв триватиме з 19 липня до 18:00 31 липня (всі важливі терміни вступної кампанії дивіться тут). Загалом можна подати до 15 заяв в заклади вищої освіти, з них 5 на бюджет.

Саме для заяв на місця державного або регіонального замовлення необхідно зазначити пріоритетність від 1 до 5. “1” означатиме найвищий пріоритет заяви, тобто найбажаніше місце навчання. Можливості змінити пріоритетність вже не буде, тож варто підійти до процесу серйозно. Тим паче, що відповідно до розставлених пріоритетів система автоматично і розглядатиме заяви. Першою візьме ту, що з найвищим. Якщо ви раптом не проходите по ній з огляду на величину конкурсного балу і конкуренцію, то далі розглядатиметься наступна. Уявімо, що по другій у вас достатньо балів для вступу. Тоді всі ваші заяви з нижчим пріоритетом вибувають.

Фото: nuft.edu.ua Реєстрація кабінету вступника

Щоб розставити пріоритети важливо не тільки розуміти, на яку спеціальність і у який заклад ви хотіли б потрапити найдужче. Не зайве проаналізувати, за яким конкурсним балом зараховували кандидатів на конкретну спеціальність у конкретний виш у минулому році на бюджет. Це дозволить принаймні трохи зорієнтуватися. Приміром, ви хотіли б вступити на спеціальність “Комп’ютерні науки” до Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Якщо на сайті Вступ.ОСВІТА.UA оберете відповідну спеціальність і університет, то дізнаєтесь, що минулого року середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет становив там 173,49. Звісно, треба пам’ятати що рік від року середній бал відрізняється залежно від конкурсу. Так, у 2022-му на ту ж спеціальність в університеті середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет був 185,53. А, приміром, у тому ж Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова у 2023-му він складав 166,7.

Катерина Сорокіна зауважує: не варто поспішати, вносити заяви одразу 19 липня, дочекайтеся, коли почнуть реєструвати перші заяви і дивіться на рейтинг вступників саме цього року.

— Якщо бачите, що на цікаву вам спеціальність у виш подано багато заяв із 180 балами, а у вас конкурсний бал, скажімо, 140, то зрозуміло, що ваші шанси на вступ на бюджет не дуже високі, — пояснює вона.

Отже, узагальнимо. Перед тим, як почати подавати заяви, Андрій Охрімовський радить пройти наступний алгоритм:

Розрахуйте свій конкурсний бал за формулою.

Визначтесь, чи хочете збільшити свій конкурсний бал за рахунок галузевого коефіцієнта. Якщо так, тоді вам варто обирати з-поміж спеціальностей, які користуються особливою підтримкою держави і надати цим заявам пріоритет 1 чи 2. Можливо, ви готові подати заяву у заклад вищої освіти, розташований у не дуже безпечному регіоні. Це також підвищить ваш конкурсний бал. Якщо так, то обчисліть його з урахуванням регіонального коефіцієнта.

Проаналізуйте прохідні бали на обрану вами спеціальність у обраному закладі вищої освіти і порівняйте зі своїм. Якщо ваші показники вищі за минулорічні на 15 балів, то тоді, скоріше за все, ви зможете пройти. І навпаки, якщо менші на 15 балів, то шанси низькі, і є сенс шукати більш вдалі варіанти. Фото: nus.org.ua НМТ

Що таке широка відкрита, закрита (фіксована) і небюджетна конкурсні пропозиції

Усі ці терміни використовують для означення пропозиції закладу вищої освіти по кількості місць на певній спеціальності. При цьому небюджетна конкурсна пропозиція стосується кількості контрактних місць, а відкрита і закрита конкурсні пропозиції відповідно обсягів державного або регіонального замовлення.

Закриті конкурсні пропозиції є фіксованими. Тобто кількість бюджетних місць на певній спеціальності в певному закладі відома наперед і незмінна. Цей підхід використовують переважно для спеціальностей, які передбачають творчий конкурс та за деякими іншими винятками (приміром, заклад вищої освіти є єдиним в підпорядкуванні у свого державного розпорядника).

У більшості ж випадків розподіл бюджетних місць між вступниками з усієї країни відбувається за широкими конкурсом або ж відкритими конкурсними пропозиціями. Це означає, що бюджетні місця на певну спеціальність отримують вступники з найвищим конкурсним балом за результатами НМТ. При цьому найбільша кількість місць дістається тим закладам вищої освіти, яким абітурієнти надали найвищий пріоритет. Отже, головна мета широкого конкурсу — віддати вступникам з найкращими результатами бюджетні місця, які вони “принесуть” в бажаний для них заклад.

У цьому контексті важливо розуміти такі два поняття, як максимальний обсяг державного замовлення і суперобсяг.

— Умовно кажучи, на підготовку нових спеціалістів у держави є ось така купка грошей. Хай це будуть умовні 600 млн грн. Ми знаємо, що в середньому на одну людину витрачаємо 60 тис. грн. на рік. Тож держава зможе профінансувати навчання 10 тис. вступників. Далі уряд визначає, як ці кошти розподіляться між різними спеціальностями. І отримаємо, приміром, на “Право” 100 бюджетних місць. Це і є суперобсяг. Далі кожен заклад вищої освіти визначає максимальні обсяги держзамовлення, тобто граничну кількість людей, яких вони готові навчати за спеціальністю. Один каже, що підготує 25 правників, другий — 20, третій — 10 тощо. Якщо скласти всі пропозиції закладів, то їхня сума завжди буде більшою за кількість місць, які готова профінансувати держава. Саме це нам і дозволяє створити конкурс між абітурієнтами і відібрати серед них найкращих. Водночас університет, який заявляв, що може підготувати 10 правників, цілком імовірно зрештою може отримати, скажімо, лише два бюджетні місця. Оскільки тільки два випускники з найвищими балами обрали цей виш, як пріоритетний для себе. Це вже конкуренція на рівні університетів і це те, чого часто не розуміють, — каже Андрій Охрімовський.

Фото: скрин відео У Мукачівській школі провели мультитест-онлайн наближений до реального НМТ

Які є пільги під час вступу

У 2024 році передбачені і спеціальні умови вступу для певних категорій вступників. Глобально пільги можна поділити на дві групи. Перша — це ті, що стосуються умов участі в конкурсному відборі. Так, частина вступників має право на зарахування до вищого навчального закладу за позитивною оцінкою співбесіди (без конкурсного балу). Це особи з інвалідністю через війну, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, люди з інвалідністю, які не спроможні відвідувати заклад освіти.

Крім того певні категорії вступників для участі у конкурсному відборі мають право пройти співбесіди з предметів замість НМТ (і отримати бали, за якими потім брати участь у конкурсі). Це в тому числі учасники бойових дій, зокрема і ті з них, хто проходить військову службу, або ті, кому відмовили в реєстрації для участі в НМТ через неможливість створення особливих умов за відповідним медичним висновком, постраждалі учасники Революції Гідності та інші.

Друга група пільг пов’язана зі спеціальними умовами зарахування на навчання на бюджет: квоти, а також переведення з контракту на бюджетні місця. Квота — це певна кількість бюджетних місць за державним чи регіональним замовленням, які виділили спеціально для зарахування деяких категорій вступників.

На квоту-1 передбачено до 10% бюджетних місць (але не менше, ніж одне місце). У тимчасово переміщених університетах цей рівень становить 30%. За цією квотою участь у конкурсі можуть брати, приміром, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти Україн, особи з інвалідністю I, II груп або діти з інвалідністю, які в 2024 році брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ, постраждалі учасники Революції Гідності, учасники бойових дій, або ті, кому відмовили у в реєстрації для участі в НМТ через неможливість створення особливих умов за відповідним медичним висновком та інші.

За обсягом квота-2 теж складає 10% (але не менше одного місяця) держзамовлення та 40% — у переміщених вишах та закладах вищої освіти Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Ця квота існує для вступників з тимчасово окупованих територій, або з населених пунктів, віднесених до територій активних бойових дій на 1 липня 2024 року. Якщо вони залишаються там або переселилися з початку цього року, то можуть пройти співбесіду замість НМТ. А якщо переселилися до 1 січня 2024-го, то беруть участь у відборі за результатами тестування.

Водночас на переведення з контракту на вакантні місця державного або регіонального замовлення в обов’язковому порядку мають право діти загиблих захисниць і захисників, діти загиблих (померлих) у полоні, діти, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, отриманих під час участі у Революції Гідності та інші.

Повний перелік тих, хто може претендувати на спеціальні умови під час вступу, можна побачити в Правилах прийому, про які вже неодноразово йшлося.

Список вступників з рекомендаціями щодо зарахування на бюджет оприлюднять не пізніше 5 серпня. Зарахування на контракт триватиме до 30 серпня. Рейтинг вступників буде доступний на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.