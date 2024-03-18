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МОН: У 2024 році вступники на творчі спеціальності обов’язково складатимуть НМТ і творчий конкурс

Це дасть можливість вступнику подавати заяви для вступу не лише на мистецькі, але й на всі інші спеціальності.

МОН: У 2024 році вступники на творчі спеціальності обов’язково складатимуть НМТ і творчий конкурс
Фото: 24tv.ua

Цьогоріч вступники на творчі спеціальності обов’язково складатимуть національний мультипредметний тест і творчий конкурс.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

"Творчий конкурс є ключовим критерієм для вступу на мистецькі спеціальності і має найбільший вплив на конкурсний бал вступника — 60%. Результати НМТ відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс — по 10% конкурсного бала за кожний предмет", - пояснили у відомстві.

Для вступу на творчі спеціальності в разі розподілу ваги балів між творчим конкурсом і НМТ на рівні 60-40 — бали з кожного предмета тесту відіграватимуть невирішальну роль у сумі загального вступного бала, але все ж будуть мати місце. Це свідчитиме про готовність вступника до вищої освіти, додали в Міносвіти.

Крім того, складання НМТ дає можливість вступнику подавати заяви для вступу не лише на мистецькі, але й на всі інші спеціальності, а також обирати місце навчання з урахуванням результатів конкурсного відбору.

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