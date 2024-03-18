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СБУ заблокувала ще п'ять схем для виїзду ухилянтів за кордон і затримала організаторів

Серед організаторів - директор театру, працівниця РАЦСу і юрист.

СБУ заблокувала ще п'ять схем для виїзду ухилянтів за кордон і затримала організаторів
Затримання організаторів оборудок для ухилянтів

Служба безпеки України заблокувала ще п’ять схем ухилення від мобілізації і незаконного виїзду призовників за кордон.

Як ідеться на сайті спецслужби, затримали вісім організаторів оборудок, серед яки - директор театру і працівниця РАЦСу. 

За гроші зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову і втекти за кордон на підставі підроблених документів. За послуги просили до $10 тисяч.

Затримання організаторів оборудок для ухилянтів
Затримання організаторів оборудок для ухилянтів

Затримання організаторів оборудок для ухилянтів
Затримання організаторів оборудок для ухилянтів

Наприклад, у Києві затримали двох жителів, які відправляли військовозобов’язаних до Євросоюзу за підробленими документами. Зловмисники оформлювали чоловіків водіями міжнародних рейсів, тоді їхні персональні дані вносили до системи «Шлях» як перевізників медичних товарів та гуманітарних вантажів. За окрему суму продавали клієнтам фіктивні посвідки на тимчасове проживання на території сусідньої країни ЄС.

Крім того, одна зі схем включала підроблений виїзний штамп, за наявності якого ухилянти могли перетнути кордон автобусними рейсами.

На Кіровоградщині затримали директора одного із обласних театрів, який за гроші влаштовував ухилянтів до штату акторів культурного закладу і це гарантувало військовозобов’язаним «бронь» від мобілізації.

У Дніпрі викрили юриста, котрий пропонував потенційним призовникам оформити фіктивний шлюб або опікунство над особою з інвалідністю. Зловмисник залучив до схеми чотирьох спільників, серед яких була посадовиця місцевого РАЦСу. 

Відповідно до схеми, після реєстрації «шлюбу» ухилянт супроводжував жінку з інвалідністю у поїздці за кордон начебто для лікування. Через кілька годин «дружина» поверталася в Україну, тут їй оформляли розлучення і реєстрували новий «шлюб».

За всіма викритими фактами тривають розслідування.

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