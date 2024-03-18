На війні загинув ексредактор СТБ Петро Цурукін

Колишній головний редактор проєкту "Один за всіх", що на каналі СТБ, а також ведучий телеканалу "KYIV LIVE" Петро Цурукін загинув на російсько-українській війні.

Про це інформують Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та міська рада Трускавця.

"Понад пів року вважався зниклим безвісти трускавчанин Цурукін Петро Миколайович, 1990 р.н. На жаль, найгірші побоювання підтвердилися – воїн-Герой дійсно загинув. Висловлюємо щирі співчуття мамі Лесі Василівні, родині, друзям та всім, хто знав покійного Петра", – йдеться у повідомленні Трускавецької міськради.

У Комітеті ВР з питань свободи слова додали, що офіційною датою загибелі вважається 4 червня 2023 року.

За даними Інституту масової інформації, із 24 лютого 2022 року Росія вбила 74 журналіста. 10 загинули під час виконання професійних обов’язків, 64 — як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань.

У березні на фронті загинув військовослужбовець, журналіст Дмитро Сінченко. Дмитро – автор Тижня, Радіо Свобода. Для Тижня писав матеріали про будні бійців на фронті. Останній репортаж вийшов 24 серпня 2023 року.