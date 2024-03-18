Головне за ніч та ранок понеділка, 18 березня: 36 спроб прориву оборони на Новопавлівському напрямку, 19 знищених танків

Нічна повітряна атака, 72 бойових зіткнення, майже 50 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, реакція світу на "вибори" в Росії.

У ніч на 18 березня росіяни атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Ракетами С300-С-400 вони били по Харківській області, двома керованим авіаракетами Х-59 – по Сумській.

Також ворог з району Приморсько-Ахтарська випустив 22 ударні БпЛА Shahed, повідомили в Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

"В результаті бойової роботи збито 17 «шахедів» у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 810 окупантів, 19 танків та 34 артсистем. З початку повномасштабного вторгнення російська армія зменшилася на 431 550 особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

Російська армія у ніч на понеділок атакувала ракетами пожежну частину в прикордонному населеному пункті Харківської області. На чергуванні там перебували 11 рятувальників.

Травми отримала одна людина – водій-рятувальник, повідомили в ДСНС. У нього травма руки, медичну допомогу надали на місці.

"У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Росія не вперше атакує об'єкти рятувальної служби в Україні, також вона умисно б'є повторно по місцю, в яке уже вдарила, знаючи, що там ДСНС та медики в цей час рятуватимуть постраждалих.

Учора пізно ввечері у Кривому Розі сили ППО збили два російські шахеди, уламки яких впали на п'ятиповерхівку.

Унаслідок падіння пошкоджено дах будинку, а самі квартири цілі. Ніхто не постраждав, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали.

“Вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя. Аби провести роботи безпечно, вивели майже три десятки мешканців. Тепер уламки знищать. Люди ж вже вдома”, − зазначив голова ОВА.

Окрім того, агресор тричі обстрілював Нікопольщину. З артилерії ворог цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Західні лідери засудили так звані вибори президента РФ, на яких очікувано перемагає Володимир Путін. Лише невелика кількість країн привітала Путіна, пише The Guardian.

Серед тих, хто привітав Путіна з наступними роками правління над росіянами, демократій поки немає. Привітання надіслало МЗС Китаю і лідер боснійських сербів Мілорад Додік, президент Венесуели Ніколас Мадуро та низка інших латиноамериканських країн.

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