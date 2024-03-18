Спецназ СБУ “Білий вовк” за два роки війни знищив 800 одиниць російської техніки

Підрозділ складається із добровольців-патріотів, які з початком повномасштабного вторгнення увійшли до Центру спецоперацій Служби безпеки.

Підрозділ "Білий вовк", що входить до складу Центру спецоперацій “А” Служби безпеки України, за два роки війни знищив понад 800 одиниць російської техніки на лінії фронту.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Про становлення підрозділу та його роботу у найгарячіших точках війни йде мова у документальному фільмі “СБУ: спецпризначенці перемоги”.

"“Білий вовк” успішно й ефективно працює по всій лінії фронту. Особливо слід відзначити операцію зі звільнення Ізюмщини. Перед тим, як туди заходили Сили оборони, наші «вовки», по суті, спалили ворожий бронекулак… Це реально унікальний підрозділ і топові військовики, здатні виконати будь-яку надскладну оперативно-бойову задачу”, – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Підрозділ складається із добровольців-патріотів, які з початком повномасштабного вторгнення увійшли до ЦСО. Вони з того часу брали участь в операціях з оборони Київщини, звільнення територій Харківської, Запорізької, Донецької областей та Херсона.

“Найяскравішим результатом “Білого вовку” є кількість знищеної техніки ворога: щонайменше 800 одиниць з початку повномасштабної агресії. І це не все. Вони також знищили близько 300 об’єктів, таких як фортифікаційні споруди, склади, вогневі позиції”, – підкреслює керівник ЦСО «А» СБУ Євгеній Хмара.

Як розповів у фільмі командир підрозділу “Білий вовк” Олег Ємець, тільки на Харківщині “вовки” спалили понад 50 російських танків. Це послабило оборону противника і дозволило ЗСУ з мінімальними втратами і дуже швидко звільнити території.

“Наш підрозділ широко взаємодіє із ЗСУ. Разом беремо участь у штурмових діях. Вони в чомусь копіюють наш підхід до бойової роботи, і що приємно, до виучки свого особового складу, намагаються отримувати дрони аналогічних характеристик”, – зазначає Олег Ємець.

За його словами, “Білий вовк” спеціалізується саме на роботі з безпілотниками, одним із перших поєднавши їхню розвідувальну та ударну функції. Відтоді підрозділ зосередився на навчанні та розвитку таких військових професій, як пілоти, штурмани, стрілки-навідники й інженери-сапери.

“Вони займаються тим, що завдають успішне вогневе ураження за допомогою ударних коптерів, тобто скидають боєприпас”, – пояснює Василь Малюк.

У фільмі бійці “Білого вовку” розповіли чимало прикладів бойової роботи, зокрема й про те, як один екіпаж вразив за ніч 13 одиниць ворожої техніки. Також поділилися емоціями про втрату побратима Олександра Енгеля (позивний “Боцман”) на Харківщині і про особисту мотивацію боротися до Перемоги.

За словами Василя Малюка, чимало бійців підрозділу отримали державні нагороди за свою мужність.