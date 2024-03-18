За минулу добу Росія втратила 810 військовослужбовців, 19 танків та 34 артсистем

З початку повномасштабного вторгнення російська армія зменшилася на 431 550 особового складу.

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Фото: Скрін з відео

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 431 550 особового складу, за минулу добу − 810 солдатів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Росіяни також втратили:

танків ‒ 6809 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,

артилерійських систем – 10668 (+34) од,

РСЗВ – 1017 од,

засоби ППО ‒ 720 од,

літаків – 347 од,

гелікоптерів – 325 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),

крилаті ракети ‒ 1922,

кораблі /катери ‒ 26 од,

підводні човни − 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 1731 (+8).