За минулу добу Росія втратила 810 військовослужбовців, 19 танків та 34 артсистем

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 431 550 особового складу, за минулу добу − 810 солдатів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Росіяни також втратили:
- танків ‒ 6809 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,
- артилерійських систем – 10668 (+34) од,
- РСЗВ – 1017 од,
- засоби ППО ‒ 720 од,
- літаків – 347 од,
- гелікоптерів – 325 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),
- крилаті ракети ‒ 1922,
- кораблі /катери ‒ 26 од,
- підводні човни − 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 1731 (+8).
- За минулий тиждень Сили оборони ліквідували майже 6,7 тисяч російських окупантів, а також 952 одиниці озброєння й техніки ворога.