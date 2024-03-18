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Одна людина поранена внаслідок ударів по Херсонській області

Росіяни знову били по житлових кварталах.

Унаслідок учорашніх російських ударів по Херсонській області поранень зазнала одна людина.

Ворог обстрілював Берислав, Наддніпрянське, Львове, Садове, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Гаврилівку, Новоолександрівку, Дудчани, Тягинку, Антонівку, Янтарне, Понятівку, Киселівку, Іванівку, Придніпровське, Кізомис та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 3 багатоповерхівки, 9 приватних будинків, припортову інфраструктуру, газову заправну станцію, автосервісне підприємство та автомобіль", – йдеться у повідомленні.

  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби росіяни здійснили три штурми позицій наших військ.
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