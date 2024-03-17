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Ворог завдав два удари по інфраструктурі Сум

Наслідки атаки уточнюються.

Ворог завдав два удари по інфраструктурі Сум
Наслідки влучання у Сумах, ілюстративне фото
Фото: Сумська ОВА у Facebook

Сьогодні, 17 березня ворог завдав два удари по інфраструктурі міста Суми.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

На місці прильотів працюють всі необхідні служби.

Наслідки атаки ворога уточнюються.

“Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях”, − закликали в ОВА.

  • 13 березня ворог вдарив по Сумах безпілотниками. Дрон влучив у п'ятиповерхівку, загинуло три людини.
  • Попередньої атаки місто зазнало 7 березня, коли росіяни вдарили авіаційними ракетами. Двоє людей загинули, понад 25 були поранені. 
  • До того ворог атакував обласний центр днем раніше – росіяни вдарили по багатоповерхівці. 
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