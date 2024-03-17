Ворог завдав два удари по інфраструктурі Сум

Сьогодні, 17 березня ворог завдав два удари по інфраструктурі міста Суми.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

На місці прильотів працюють всі необхідні служби.

Наслідки атаки ворога уточнюються.

“Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях”, − закликали в ОВА.