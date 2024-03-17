Ворог завдав два удари по інфраструктурі Сум

Сьогодні, 17 березня ворог завдав два удари по інфраструктурі міста Суми.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
На місці прильотів працюють всі необхідні служби.
Наслідки атаки ворога уточнюються.
“Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях”, − закликали в ОВА.
- 13 березня ворог вдарив по Сумах безпілотниками. Дрон влучив у п'ятиповерхівку, загинуло три людини.
- Попередньої атаки місто зазнало 7 березня, коли росіяни вдарили авіаційними ракетами. Двоє людей загинули, понад 25 були поранені.
- До того ворог атакував обласний центр днем раніше – росіяни вдарили по багатоповерхівці.