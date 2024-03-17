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У низці областей України завтра буде до +12

На заході невеликий мокрий сніг, на решті територій дощитиме.

У низці областей України завтра буде до +12
Фото: З відкритих джерел

У понеділок, 18 березня синоптики прогнозують Україні хмарну погоду, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних областях невеликий мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. 

В Карпатах помірний сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. 

На решті території дощ, у північних та центральних областях з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях 7-12° тепла.

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На дорогах західних областей місцями ожеледиця; у південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південний, 5-10 м/с.

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