Російська армія знищила центр селища Велика Писарівка на Сумщині

Сили РФ розбомбили центр селища Велика Писарівка Сумської області, повідомила голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова.

"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію", — заявила Бірюкова.

Голова громади додала, що послуги й консультації щодо евакуації надаватимуться фахівцями селищної ради в телефонному й онлайн-режимі.

"Прошу не залишатися на території, яку ворог безжально знищує", — додала голова громади.