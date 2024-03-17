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Російська армія знищила центр селища Велика Писарівка на Сумщині

Голова громади закликає жителів евакуюватися.

Російська армія знищила центр селища Велика Писарівка на Сумщині
Фото: Людмила Бірюкова

Сили РФ розбомбили центр селища Велика Писарівка Сумської області, повідомила голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова.

"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію", — заявила Бірюкова.

Голова громади додала, що послуги й консультації щодо евакуації надаватимуться фахівцями селищної ради в телефонному й онлайн-режимі.

"Прошу не залишатися на території, яку ворог безжально знищує", — додала голова громади.

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