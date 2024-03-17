Головне за ніч та ранок неділі, 17 березня: атака дронів на Одещину, обстріли Сумщини, вибухи на НПЗ на Кубані

Нічна повітряна атака, 58 бойових зіткнень, майже 40 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 17 березня російські окупанти ударили 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма "шахедами" по Одещині.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у межах Одеської області.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 58 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1160 росіян, 11 ворожих танків та 28 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні 430 740 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Росія атакувала тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги у селі Бугаївка Харківської області. Внаслідок удару постраждав фельдшер та водій "швидкої", повідомили у поліції Харківської області.

"17 березня близько 09:15 росіяни обстріляли село Бугаївка. Ворог завдав удару по будівлі, де знаходиться тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги. На місці влучання зайнялася пожежа. Пошкоджений одноповерховий будинок з прилеглими будівлями", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Їх госпіталізували до лікарні Харкова.

По Чернігівській області ворог вдарив двома ракетами Х-59.

"За повідомленням Повітряних Сил, російські окупанти ударили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. За попередньою інформацією, росіяни цілили по обʼєктах на півдні області", — ідеться у повідомленні. В одному із населених пунктів Чернігівського району зафіксовано влучання у житловий будинок,

"Родина залишились без житла. На щастя, без постраждалих. На місці працюють відповідні служби", — додали в Чернігівській ОВА.

Вночі та вранці 17 березня російська армія завдала 13 ударів по прикордонних громадах Сумської області.

У пресслужбі Сумської ОВА зазначають, що зафіксовано 98 вибухів. "Вночі та вранці росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області Зафіксовано 98 вибухів", — ідеться в повідомленні.

Під ворожі обстріли потрапили Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади.

У ніч на неділю жителі Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю РФ повідомили про вибухи на нафтопереробному заводі. Загалом невідомі безпілотники атакували вісім регіонів Росії.

За попередньою інформацією, невідомі безпілотники атакували Слов'янський нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю.

У міноборони РФ заявили, що начебто всі 17 "безпілотників знищено". За попередньою інформацією, в момент атаки БПЛА одна людина загинула, попередня причина смерті - серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає, загрози населеному пункту також немає.

"Вже можна говорити про успішний результат – зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", – зазначили джерела Lb.ua в СБУ.

Співрозмовник додає, що Служба безпеки продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу РФ і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.

"Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів на росії", — підкреслив співрозмовник.

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