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Головне за ніч та ранок неділі, 17 березня: атака дронів на Одещину, обстріли Сумщини, вибухи на НПЗ на Кубані

Нічна повітряна атака, 58 бойових зіткнень, майже 40 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок неділі, 17 березня: атака дронів на Одещину, обстріли Сумщини, вибухи на НПЗ на Кубані
Фото: Вадим Філашкін

У ніч на 17 березня російські окупанти ударили 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма "шахедами" по Одещині.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у межах Одеської області.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 58 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1160 росіян, 11 ворожих танків та 28 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні 430 740 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Росія атакувала тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги у селі Бугаївка Харківської області. Внаслідок удару постраждав фельдшер та водій "швидкої", повідомили у поліції Харківської області.

"17 березня близько 09:15 росіяни обстріляли село Бугаївка. Ворог завдав удару по будівлі, де знаходиться тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги. На місці влучання зайнялася пожежа. Пошкоджений одноповерховий будинок з прилеглими будівлями", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Їх госпіталізували до лікарні Харкова.

По Чернігівській області ворог вдарив двома ракетами Х-59.

"За повідомленням Повітряних Сил, російські окупанти ударили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. За попередньою інформацією, росіяни цілили по обʼєктах на півдні області", — ідеться у повідомленні. В одному із населених пунктів Чернігівського району зафіксовано влучання у житловий будинок,

"Родина залишились без житла. На щастя, без постраждалих. На місці працюють відповідні служби", — додали в Чернігівській ОВА.

Вночі та вранці 17 березня російська армія завдала 13 ударів по прикордонних громадах Сумської області.

У пресслужбі Сумської ОВА зазначають, що зафіксовано 98 вибухів. "Вночі та вранці росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області Зафіксовано 98 вибухів", — ідеться в повідомленні.

Під ворожі обстріли потрапили Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади.

У ніч на неділю жителі Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю РФ повідомили про вибухи на нафтопереробному заводі. Загалом невідомі безпілотники атакували вісім регіонів Росії.

За попередньою інформацією, невідомі безпілотники атакували Слов'янський нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю.

У міноборони РФ заявили, що начебто всі 17 "безпілотників знищено". За попередньою інформацією, в момент атаки БПЛА одна людина загинула, попередня причина смерті - серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає, загрози населеному пункту також немає.

"Вже можна говорити про успішний результат – зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", – зазначили джерела Lb.ua в СБУ.

Співрозмовник додає, що Служба безпеки продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу РФ і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.

"Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів на росії", — підкреслив співрозмовник.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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