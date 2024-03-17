Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї

Під ударами дронів опинилися вісім регіонів Росії.

У ніч на неділю жителі Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю РФ повідомили про на нафтопереробному заводі. Напередодні було чути вибухи. Загалом невідомі безпілотники атакували вісім регіонів Росії.

Про це повідомляє ASTRA.

За попередньою інформацією, невідомі безпілотники атакували Слов'янський нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю.

У міноборони РФ заявили, що начебто всі 17 "безпілотників знищено". За попередньою інформацією, в момент атаки БПЛА одна людина загинула, попередня причина смерті - серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає, загрози населеному пункту також немає.

У Білгородській області чотири БпЛА пошкодили лінію електропередач і газопостачання. У Калузькій області начебто збили один безпілотник. Без постраждалих.

Мер Москви Собянін заявив про, нібито, збиття безпілотників у Домодєдово, які летіли на Москву.

Також ще один дрон атакував Ростовську область, у Ярославській області, нібито, збито 4 безпілотники.

Загалом, за словами Міноборони РФ, цієї ночі начебто збито 35 безпілотників.

"Черговими засобами ППО 35 БпЛА перехоплено та знищено над територіями Московської (4 БпЛА), Білгородської (3 БпЛА), Калузької (2 БпЛА), Орловської (1 БпЛА), Ростовської (1 БпЛА), Ярославської (4 БпЛА), Краснодарської (17 БпЛА), Курській (3 БпЛА) областей".