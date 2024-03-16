У Франції голови виборчих списків до Європарламенту підписали Хартію на підтримку України

Хартія закликає створити оборонний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для переозброєння Європи та збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості.

Очільники восьми французьких політичних сил, які почали виборчу кампанію до Європарламенту, підписали Хартію солідарності та підтримки України. У документі йдеться про посилення дипломатичної, фінансової та військової підтримки України.

"Хартія містить 10 пунктів та закликає, зокрема, створити оборонний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для переозброєння Європи та збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості. Там є також зобов'язання сприяти відновленню України і супроводжувати її в післявоєнній трансформації ", – розповів Едвард Мейор, співзасновник громадської організації Stand With Ukraine, яка ініціювала та розповсюджує Хартію, пише Укрінформ.

Зазначається, що у документі йдеться про необхідність надання Україні всього озброєння, необхідного для захисту її територіальної цілісності, включаючи артилерію, авіацію, ракети середньої та великої дальності та боєприпаси.

Також ініціатори Хартії пропонують вживати кроків для арешту майже 200 мільярдів активів російського центрального банку, допомагати боротися з російською дезінформацією, працювати над повним ембарго на російські нафту, газ та уран.

Документ підписали Валері Айє («Renaissance») – президентська політична сила, Рафаель Глюксманн («Соціалістична партія»), Марі Туссан («Les Écologistes»), Гійом Лакруа («Радикальна партія»), Жан-Марк Губернаторі («Écologie au centre»), Ян Верлінг («Écologie Positive & Territoires») та Жан-Крістоф Фроментен («Territoires en mouvement»).Також підтримав Хартію голова списку Республіканської партії Франсуа-Ксав'є Белламі.

Не підписали документ лідер передвиборчих перегонів ультраправий Жордан Барделла ( «Національне об’єднання» Ле Пен), перший номер лівої партії «La France Insoumise» Манон Обрі, і очільниця списку екстремально правої партії «Reconquête» Маріон Марешаль. Не підписали хартію також комуністи.