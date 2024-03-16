У Франції голови виборчих списків до Європарламенту підписали Хартію на підтримку України

Очільники восьми французьких політичних сил, які почали виборчу кампанію до Європарламенту, підписали Хартію солідарності та підтримки України. У документі йдеться про посилення дипломатичної, фінансової та військової підтримки України.
"Хартія містить 10 пунктів та закликає, зокрема, створити оборонний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для переозброєння Європи та збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості. Там є також зобов'язання сприяти відновленню України і супроводжувати її в післявоєнній трансформації ", – розповів Едвард Мейор, співзасновник громадської організації Stand With Ukraine, яка ініціювала та розповсюджує Хартію, пише Укрінформ.
Зазначається, що у документі йдеться про необхідність надання Україні всього озброєння, необхідного для захисту її територіальної цілісності, включаючи артилерію, авіацію, ракети середньої та великої дальності та боєприпаси.
Також ініціатори Хартії пропонують вживати кроків для арешту майже 200 мільярдів активів російського центрального банку, допомагати боротися з російською дезінформацією, працювати над повним ембарго на російські нафту, газ та уран.
Документ підписали Валері Айє («Renaissance») – президентська політична сила, Рафаель Глюксманн («Соціалістична партія»), Марі Туссан («Les Écologistes»), Гійом Лакруа («Радикальна партія»), Жан-Марк Губернаторі («Écologie au centre»), Ян Верлінг («Écologie Positive & Territoires») та Жан-Крістоф Фроментен («Territoires en mouvement»).Також підтримав Хартію голова списку Республіканської партії Франсуа-Ксав'є Белламі.
Не підписали документ лідер передвиборчих перегонів ультраправий Жордан Барделла ( «Національне об’єднання» Ле Пен), перший номер лівої партії «La France Insoumise» Манон Обрі, і очільниця списку екстремально правої партії «Reconquête» Маріон Марешаль. Не підписали хартію також комуністи.
- Вибори до Європейського парламенту у Франції відбудуться 9 червня цього року. Країна має делегувати 81 депутата.
- Вибори до Європарламенту відбудуться 6-9 червня.
- Європарламент обирається кожні п'ять років громадянами держав-членів ЄС на основі виборчого права через загальне голосування. Разом з Радою ЄС парламент утворює двопалатну законодавчу гілку влади ЄС, і вважається одним із найвпливовіших законодавчих органів світу.
- Депутати Європарламенту діляться на партійні фракції. Інституція засідає в Страсбурзі, Брюсселі та Люксембурзі. Зараз у парламенті представлено сім фракцій, а також низка безпартійних делегатів. У своїх рідних країнах парламентарі є членами близько 160 різних партій.
- Місця в Європарламенті зазвичай розподіляють пропорційно чисельності населення кожної країни. Наразі в ньому 705 депутатів, але після виходу Великої Британії з ЄС 73 місця залишилися незайнятими. 27 місць були раніше розподілені між 14 найменш представленими країнами ЄС.