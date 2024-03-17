SpaceX будує шпигунську мережу супутників для спецслужб США, − Reuters

Мережу будує бізнес-підрозділ SpaceX Starshield у межах угоди з Національним розвідувальним управлінням (NRO) на $1,8 млрд.

Компанія Ілона Маска SpaceX будує мережу із сотень супутників-шпигунів за секретним контрактом із розвідувальним агентством США на 1,8 мільярда доларів, підписаним у 2021 році.

Про це пише Reuters з посиланням на п’ять джерел, знайомих із програмою.

Мережу будує бізнес-підрозділ SpaceX Starshield. Угоду підписано з Національним розвідувальним управлінням (NRO), розвідувальним агентством, яке керує супутниками-шпигунами.

“Плани показують ступінь участі SpaceX у розвідувальних та військових проєктах США та ілюструють глибші інвестиції Пентагону у великі низькоорбітальні супутникові системи, призначені для підтримки наземних сил”, − зазначає видання.

У разі успіху, за словами джерел, програма значно розширить можливості уряду та збройних сил США швидко виявляти потенційні цілі практично у будь-якій точці земної кулі.

Контракт свідчить про зростання довіри розвідувальних служб до компанії, власник якої сварився з адміністрацією Байдена та викликав суперечки, щодо використання супутникового зв’язку Starlink під час війни в Україні.

Про існування секретного контракту Starshield на суму 1,8 мільярда доларів з невідомою розвідувальною службою без детального опису цілей програми повідомила у лютому The Wall Street Journal.

Reuters вперше розкрило, що контракт SpaceX полягає у створенні нової потужної шпигунської системи з сотнями супутників, здатних отримувати зображення Землі, які можуть “діяти як рій” на низьких орбітах, і що шпигунська агенція, з якою працює компанія Маска, − це NRO.

Агентству не вдалося визначити, коли нову мережу супутників запустять в експлуатацію, і не вдалося встановити, які ще компанії беруть участь у програмі і мають власні контракти.

NRO визнала свою місію з розробки складної супутникової системи та партнерство з іншими державними установами, компаніями, дослідницькими установами та країнами, але відмовилася коментувати дані Reuters про участь SpaceX у проєкті.

“Національне розвідувальне управління розробляє найефективнішу, найрізноманітнішу та стійку систему космічної розвідки, спостереження та розвідки, яку коли-небудь бачив світ”, − сказав представник агенства.

За словами джерел, супутники можуть відстежувати цілі на землі та ділитися цими даними з представниками розвідки США та військовими. Це має дати змогу уряду США швидко отримувати безперервні зображення діяльності на землі майже в будь-якій точці земної кулі, допомагаючи розвідці та військовим операціям, додали вони.

За словами трьох джерел, з 2020 року запустили близько 12 прототипів, серед яких інші супутники на ракетах SpaceX Falcon 9. База даних уряду США про об'єкти на орбіті показує, що кілька місій SpaceX розгорнули супутники, які ні компанія, ні уряд ніколи не визнавали. Два джерела підтвердили, що це прототипи мережі Starshield.

Пентагон вже є великим клієнтом SpaceX, найбільшого викоробника супутників у світі, який використовує свої ракети Falcon 9 для запуску військового вантажу в космос. Перший прототип супутника Starshield, запущений у 2020 році, був частиною окремого контракту приблизно на 200 мільйонів доларів, який допоміг SpaceX отримати наступну суму − 1,8 мільярда доларів, повідомило одне з джерел.

Запланована мережа Starshield відокремлена від програми Starlink, яка має близько 5500 супутників у космосі для надання майже глобального Інтернету споживачам, компаніям і державним установам.