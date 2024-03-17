Унаслідок потрійної ДТП в Афганістані загинула 21 людина

Мотоцикл врізався в пасажирський автобус, який потім в’їхав у цистерну з паливом.

На півдні Афганістану сталася ДТП, унаслідок якої загинула щонайменше 21 людина, ще 38 отримали поранення.

Про це пише Associated Press.

Аварія сталася в неділю вранці у провінції Гільменд на головній трасі між південним Кандагаром і західною провінцією Герат.

Мотоцикл врізався в пасажирський автобус, який потім в’їхав у цистерну з паливом на протилежній стороні дороги.

За фактом аварії проводиться розслідування.

11 із 38 постраждалих були госпіталізовані з серйозними травмами, повідомив речник начальника поліції Гільменда Хзатулла Хаккані.