Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв хоче змінити державний герб країни через “присутність еклектики та ознак радянської епохи”.

Про це повідомила пресслужба президента.

Глава держави вважає за доцільне взяти до уваги резонні аргументи професіоналів і небайдужих громадян, зокрема молоді, які стверджують, що герб Казахстану занадто складний для сприйняття, у ньому є еклектика і ознаки радянської епохи.

Фото: Вікіпедія Державний Герб Казахстану

“У разі спільної згоди можна було б створити спеціальну комісію, яка предметно розгляне усі аспекти, проведе громадські дискусії. Потім – оголосити відкритий конкурс на найкращий ескіз нового Державного герба Казахстану”, – зазначив Токаєв.