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Президент Казахстану хоче змінити державний герб країни через “присутність еклектики та ознак радянської епохи”

Глава держави розглядає можливість оголосити відкритий конкурс на найкращий ескіз нового Державного герба країни.

Президент Казахстану хоче змінити державний герб країни через “присутність еклектики та ознак радянської епохи”
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Фото: EPA/UPG

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв хоче змінити державний герб країни через “присутність еклектики та ознак радянської епохи”. 

Про це повідомила пресслужба президента. 

Глава держави вважає за доцільне взяти до уваги резонні аргументи професіоналів і небайдужих громадян, зокрема молоді, які стверджують, що герб Казахстану занадто складний для сприйняття, у ньому є еклектика і ознаки радянської епохи. 

Державний Герб Казахстану
Фото: Вікіпедія
Державний Герб Казахстану

“У разі спільної згоди можна було б створити спеціальну комісію, яка предметно розгляне усі аспекти, проведе громадські дискусії. Потім – оголосити відкритий конкурс на найкращий ескіз нового Державного герба Казахстану”, – зазначив Токаєв.

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