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Зеленський не вірить у ядерний удар Росії по інших державах, але не виключає наступ на Казахстан, Молдову і Балтію

Сухопутну операцію Путін може розгорнути, щоб дестабілізувати більше країн.

Президент України Володимир Зеленський не вірить у спроможність Росії завдати ядерного удару по "інших державах", але не виключає, що вона вдасться до вторгнення, щоб дестабілізувати більше країн.

Про це він сказав у інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde. Зеленський упевнений, що президент РФ здатен вдатися до явного сухопутного вторгнення на територію країни НАТО.

"Використання ядерної зброї по інших державах світу – я в це не дуже вірю. А те, що він може вторгнутись – так. Те, що він може зробити сухопутну операцію – я впевнений – так", – сказав він.

На погляд українського президента, Володимир Путін розуміє, що на його вторгнення на територію країни НАТО Захід не відповідатиме ядерним ударом, бо це означатиме ядерну війну.

"Його сухопутна операція може стосуватися балтійських держав, якщо це НАТО. Може бути Молдова. Я впевнений, що він буде дестабілізувати Казахстан для того, щоб мати діалог з Китаєм", – додав президент.

План Путіна полягає в тому, аби дестабілізувати якомога більше країн, щоб мати сильнішу переможну позицію. 

  • Про ймовірність нападу росіян на Молдову і Балтійські країни президент говорив неодноразово, а от щодо ризику для Казахстану він сказав на початку березня. 
  • На початку лютого він говорив, що Росія вчиться на своїх помилках в Україні, і вона буде дестабілізувати ситуацію надалі, якщо дати їй можливість політично вижити в цій війні.
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