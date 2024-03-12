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На Бєлгородщині місцеве населення позбавляється "z-символіки", - ГУР

За словами чиновника, символіка російського вторгнення викликає побоювання та неприязнь.

На Бєлгородщині місцеве населення позбавляється "z-символіки", - ГУР
Фото: EPA/UPG

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони перехопили телефонну розмову одного із російських чиновників з Гайворона на Бєлгородщині, який дає вказівку водію зняти всю Z-символіку із службового автомобіля.

За словами чиновника, автомобілем із такими символами місцеві "бояться їздити".

"У перехопленій телефонній розмові з гайворона Бєлгородської області окупанти обговорюють вказівку зняти з робочої автівки літери "z", оскільки символіка російського вторгнення викликає побоювання та неприязнь серед місцевого населення", - зазначається у коментарі до аудіозапису.

Раніше повідомлялося, що легіон "Свобода росії", РДК та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ.

  • Літери "Z", "V" - рашистські символи військового вторгнення Росії в Україну. Росіяни малюють їх на військовій техніці. За однією з версій, джерело цієї ідеї - піар-блок Міністерства оборони РФ та пропагандистського каналу RT та його редакторки Маргарити Симоньян. Ці символи стали вірусними в Росії та серед її прибічників у світі. Прихильники війни малюють їх на автомобілях та одязі. В Україні літери "Z" і "V" були визнані Верховною Радою символікою військового вторгнення. Росія названа державою-терористом, яка чинить державний геноцид українського народу. Також на рівні закону закріплено, що Рося наслідує принципи фашистських та нацистських режимів Гітлера та Муссоліні.
  • Минулого року в Росії з YouTube-каналу "Мультики студії Союзмультфільм" видалили мультфільм "Сокровища затонувших кораблей" 1973 року, в якому підводний човен "Нептун" знаходить фашистський есмінець з літерою "Z". Радянський мультфільм розповідає про трьох дітей, які на підводному човні під назвою "Нептун" натрапили на дні на фашистський есмінець. "Все ясно – фашистський есмінець", – говорить один із дітей. "Звідки ти знаєш?", – запитує другий. "Читай. Фашистські есмінці позначалися літерою Z", – відповідає той.
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