На Бєлгородщині місцеве населення позбавляється "z-символіки", - ГУР

За словами чиновника, символіка російського вторгнення викликає побоювання та неприязнь.

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони перехопили телефонну розмову одного із російських чиновників з Гайворона на Бєлгородщині, який дає вказівку водію зняти всю Z-символіку із службового автомобіля.

За словами чиновника, автомобілем із такими символами місцеві "бояться їздити".

"У перехопленій телефонній розмові з гайворона Бєлгородської області окупанти обговорюють вказівку зняти з робочої автівки літери "z", оскільки символіка російського вторгнення викликає побоювання та неприязнь серед місцевого населення", - зазначається у коментарі до аудіозапису.

Раніше повідомлялося, що легіон "Свобода росії", РДК та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ.