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Україна була найбільшим імпортером зброї у Європі у 2019-2023 роках, − SIPRI

Переможцями глобальних перегонів озброєнь є США та Франція, тоді як показники експорту Росії впали вдвічі.

Україна була найбільшим імпортером зброї у Європі у 2019-2023 роках, − SIPRI
Фото: Посольство США в Україні

Україна була найбільшим імпортером зброї у Європі у 2019-2023 роках. Про це пише Politico з посиланням на звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) про постачання зброї.

Дослідження порівнювало період з 2019 по 2023 роки з періодом з 2014 по 2018 рік. Воно виявило, що глобальний обсяг міжнародного постачання зброї впав на 3,3%, хоча продажі різко підскочили в Європі.

Оскільки все більше країн НАТО виконують мінімальну вимогу альянсу щодо витрат на оборону у розмірі 2% ВВП, з’являється більше грошей на озброєння. “Більшість європейських країн збільшують витрати на оборону; імпорт зброї був на 94% вищим у 2019-2023 роках, ніж у 2014-2018 роках”, − йдеться у доповіді.

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Дані SIPRI також підкреслюють все більшу залежність Європи від США: за останні п’ять років 55% імпорту зброї надходило з-за Атлантики, порівняно з 35% в попередній період.

Індія є найбільшим у світі імпортером зброї. 33% імпорту країни надходить із Франції, тоді як 36% із Росії. Проаналізований п’ятирічний період є першим з 1960-х років, коли Росія чи Радянський Союз не забезпечують понад половину закупівель країни. У січні Індія та Франція пообіцяли налагодити зв’язки в оборонній промисловості після того, як Париж минулого літа продав Нью-Делі 26 винищувачів Rafale Marine і три військові підводні човни типу Scorpène.

В Інституті зазначають, що великими переможцями глобальних перегонів озброєнь є США та Франція, тоді як показники Росії різко впали.

Франція значно збільшила свою частку експортного ринку до 11% з 7,2% за попередні п’ять років завдяки спробам перейти в регіони, де зазвичай домінує Росія. Париж піднявся в рейтингу завдяки великим угодам щодо винищувача Rafale компанії Dassault Aviation з такими країнами, як Катар, Єгипет та Індія.

“В останні кілька років Індія, Єгипет та Індонезія обирають французькі бойові літаки в конкурсах, які включали російські альтернативи”, − сказав аналітик SIPRI Пітер Веземан.

Частка Москви у світовому експорті зброї впала з 21% до приблизно 11%. Зниження почалося у 2019 році − ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції, пов’язані з війною ще більше сприяли збільшенню французького експорту зброї.

Зараз Франція посідає друге місце після США, частка яких у світовому експорті зброї зросла з 34 до 42%.

  • База даних SIPRI Arms Transfers Database – загальнодоступний ресурс, який надає інформацію про всі міжнародні постачання основних видів зброї (включно з продажем, даруванням і виробництвом за ліцензією) між державами, міжнародними організаціями та недержавними групами з 1950 року.
  • Дані SIPRI відображають обсяг поставок зброї, а не її фінансову вартість. 
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