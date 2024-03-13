На саміті ЄС обговорять, як саме використати прибутки з активів РФ на користь України, − Bloomberg

У п’ятницю Єврокомісія оприлюднить план з перерахування прибутків до бюджету блоку.

15 березня Європейська комісія представить план заходів з перерахування прибутків, отриманих від заморожених активів російського центрального банку до бюджету ЄС.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Цей план буде обговорено на саміті блоку в Брюсселі 21-22 березня.

Деякі країни-члени Євросоюзу обережно ставляться до ідеї використати отримані кошти для закупівлі зброї для України, зазначає видання.

Західні країни заморозили близько 260 мільярдів євро у цінних паперах і готівці, понад дві третини з яких припадає на Європейський Союз. ЄС очікує отримувати близько 3 мільярдів євро у рік від цих заморожених активів.

“У нас є юридична ясність та умови, які дозволяють використовувати ці доходи для підтримки України. Ми сповнені рішучості зробити наступний крок: дозволити перенаправити ці доходи до бюджету ЄС на користь України”, − заявив єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Країни, включно з Ірландією, Мальтою та Люксембургом, заявили, що план, зокрема намір використати кошти на закупівлю зброї, заслуговує на ретельніший аналіз. Угорщина наголосила, що кошти мають бути спрямовані на відновлення України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вперше запропонувала ідею використати кошти на закупівлю військового обладнання у лютому. Минулого тижня комісія обговорила цю пропозицію з державами-членами.

Більшість активів російського центрального банку зберігається в Euroclear, кліринговій палаті в Брюсселі. Установа інвестує ці гроші, які можуть принести від 15 до 20 мільярдів євро до 2027, заявило одне з джерел. Бельгія застосовує корпоративний податок у розмірі 25% до прибутку, який цього року може принести 1,7 мільярда євро.

Західні союзники загалом погоджуються з тим, що заморожені російські кошти мають залишатися недоступними для Москви, хіба що вона не пообіцяє допомогти у відновленні України. Але вони розходяться в думках щодо того, чи законно відразу конфіскувати активи. Відтак завдання ЄС полягає в тому, щоб “вичавити кошти, не виснажуючи їх”.

Франція та Німеччина, а також Європейський центральний банк висловили найбільшу обережність. Вони стурбовані можливими заходами, які Росія схвалить проти європейських активів у межах РФ, а також впливом на фінансову стабільність і статус євро як резервної валюти.