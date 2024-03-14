Міноборони: потреба мобілізувати 400-500 тис. є загальною оцінкою і коригується залежно від подій

Міністерство оборони з міркувань безпеки не може коментувати точну кількістю українців, яких необхідно мобілізувати до Сил оборони. Озвучені раніше 400-500 000 є "загальними оцінками", які коригуються залежно від розвитку воєнних подій і які неможливо задовольнити одразу.

Такий коментар міністерство оборони України надало газеті Financial Times. Запитання журналістів стосувалося того, чому "Генштаб не може використати ті резерви, які у них вже є, і чому потрібно мобілізувати 400-500 тисяч?".

"Триває процес посилення збройних сил, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з війська тих, хто боронить державу з перших днів повномасштабного вторгнення. Визначення кінцевого терміну служби є вкрай важливим. Зараз Верховна Рада розглядає законопроєкт, яким запропоновано встановити такий термін на рівні 36 місяців", – сказали в МО.

Там додали, що зміни до закону про мобілізацію дадуть можливість зрозуміти мобілізаційний потенціал. Також зміни до механізму мобілізації стосуються підготовки військовослужбовців. Під час воєнного стану така підготовка становитиме до трьох місяців і полягатиме в базовій загальній підготовці та підготовці за фахом.

Щодо мобілізації правоохоронців замість цивільних у міністерстві відповіли, що новий законопроєкт пропонує призов певної частини поліцейських, утім, відсоток має бути визначено таким чином, щоб поліція й далі виконувала свою функцію забезпечення правопорядку.

"Що стосується Служби безпеки України, то ми хочемо звернути увагу на те, що СБУ має як власні бойові підрозділи, що ведуть бойові дії безпосередньо на лінії зіткнення, так і ті, що планують та здійснюють операції з ураження сил ворога в його тилу. При цьому, Служба безпеки виконує надзвичайно важливу роль у некінетичній протидії російській агресії, боротьбі зі шпіонажем, інформаційній протидії, протистоянні кібер-загрозам, виконують завдання розвідувального та антитерористичного характеру тощо", – сказали в МО.

У міністерстві вважають, що заклики відправити на фронт поліцейських та військовослужбовців СБУ використовують спекулятивно, для поширення думки, що захист України не є справою всіх її громадян, а лише завданням окремих кіл суспільства.

"Утім, історія доводить, що повномасштабній агресії неможливо протистояти виключно силами професіоналів. Коли на Україну напала держава із втричі більшим населенням та суттєвою перевагою у чисельності війська й спроможності ВПК, мобілізація громадян, придатних до військової служби – єдиний механізм, що дозволяє стримати ворога та врятувати країну, міста, людей", – наголосили в міністерстві.

Щодо військовослужбовців, які перебувають у тилу, в міністерстві сказали, що "в жодній сучасній війні на фронті не може перебувати більшість військовослужбовців. Логістика, розвідка, забезпечення, планування, командування, операції некінетичного впливу, розробка й модифікація та ремонт озброєння, лікування та реабілітація військових, підготовка та перепідготовка, інформаційний супровід та багато всього іншого – це небойові задачі, без яких сучасна війна не є можливою".

"Одночасно зазначимо, що Міністерство оборони працює над оцінкою ефективності використання військовослужбовців, тому, зокрема, Міністр оборони наказав провести функціональний аудит підрозділів МОУ та Генерального штабу, який триває", – запевнили в Міноборони.