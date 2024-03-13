Комітет з питань оборони скасував засідання, на якому мали продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію

Дату нового засідання секретар комітету поки не озвучив.

Парламентський комітет із питань національної безпеки та оборони скасував сьогоднішнє засідання, на якому мали продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію. Про це в коментарі УП сказав секретар цього комітету Роман Костенко.

Дата наступного засідання невідома. Причини скасування парламентар не вказав.

"Ми мали продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію на сьогоднішньому засіданні комітету. Однак засідання скасували", – сказав він.

Попереднє засідання комітет провів учора. Триває розгляд правок до мобілізаційного законопроєкту, яких до другого читання подали близько 4100.

Член комітету Олександр Федієнко повідомив, що щодня до законопроєкту розглядають по 300 правок. Серед усіх обмежень для ухилянтів комітет схвалив лише щодо керування транспортним засобом.