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У штабі Трампа вважають, що частка Європи у підтримці України проти РФ має бути більшою, оскільки частка США завелика

Директор із комунікацій передвиборчої кампанії Трампа вважає, що такий розподіл несправедливий по відношенню до американських платників податків.

У штабі Трампа вважають, що частка Європи у підтримці України проти РФ має бути більшою, оскільки частка США завелика
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп не фінансуватиме Україну у разі обрання президентом, передвиборчий штаб Трампа заявив, що Європа повинна виділяти більше витрат на війну, повідомляє ABC. 

“Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом під час його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни”, – сказав у заяві директор із комунікацій кампанії Трампа Стівен Ченг, відповідаючи на запитання про зауваження Орбана на цю тему.

“Крім того, президент Трамп вважає, що європейські країни повинні платити більшу вартість конфлікту, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо по відношенню до наших платників податків”, – сказав Ченг.

Він додав, що війни між Росією та Україною ніколи б не трапилося за президентства Трампа.

  • Президент США Джо Байден розкритикував зустріч свого суперника на виборах Дональда Трампа з угорським прем’єром Віктором Орбаном і сказав, що очільник угорського уряду "шукає диктатури".
  • До угорського МЗС викликали американського посла через заяву Байдена про зустріч Орбана і Трампа. В Угорщині вважають, що такі виловлювання ускладнюють відносини країн.
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