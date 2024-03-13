Росія продовжує інформаційну операцію "Перун" проти України і Заходу

Російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції "Перун", спрямованої на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Операція має на меті "створити умови для вирішення завдань" російського вторгнення. Росіяни реалізовують її у більшості регіонів РФ і на окупованій території.

Участь в операції беруть підрозділи федеральної служби військ нацгвардії та шпигуни ГРУ.

За даними української розвідки, пропагандисти кремля дають вказівки шпигунам росгвардії здійснювати заходи, зокрема:

з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції і зраді інтересів України

виправдовування агресії РФ проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для кремля позицій

поширення у медіапросторі дезінформації про начебто "нормалізацію життя" на поневолених українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва Росії

формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів"

"За російською методичкою спецслужби кремля мають розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи при цьому як уже давно відомі, так і щойно вигадані фейкові наративи: про начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі", – повідомили в ГУР.

Піком активізації пропагандистських заходів визначено день так званих виборів президента РФ.