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Генштаб: за добу ЗСУ ліквідували 980 окупантів

Російська армія втратила за добу 62 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. 

Генштаб: за добу ЗСУ ліквідували 980 окупантів
Фото: скрін відео

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 1017 реактивних систем залпового вогню, 10 554 артилерійських систем та 426 870 чоловік особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно:

  • особового складу ‒ близько 426870 (+980) осіб,
  • танків ‒ 6752 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12921 (+20) од,
  • артилерійських систем – 10554 (+32) од,
  • РСЗВ – 1017 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 715 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 1919 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13932 (+62) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1699 (+8).

Також у Генштабі уточняють, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет та БПЛА ОТР.

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів та 2 засобах ППО противника.
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