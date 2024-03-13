Генштаб: за добу ЗСУ ліквідували 980 окупантів

Російська армія втратила за добу 62 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 1017 реактивних систем залпового вогню, 10 554 артилерійських систем та 426 870 чоловік особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно:

особового складу ‒ близько 426870 (+980) осіб,

танків ‒ 6752 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 12921 (+20) од,

артилерійських систем – 10554 (+32) од,

РСЗВ – 1017 (+1) од,

засоби ППО ‒ 715 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22),

крилаті ракети ‒ 1919 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13932 (+62) од,

спеціальна техніка ‒ 1699 (+8).

Також у Генштабі уточняють, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет та БПЛА ОТР.

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.