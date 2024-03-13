Міністр освіти підписав грантову угоду з ЮНІСЕФ

Фонд Education Cannot Wait надасть Україні 18 мільйонів доларів для забезпечення доступу до навчання для усіх дітей.

Міністерство освіти України отримало грант на суму 18 мільйонів доларів від Фонду у сфері освіти в надзвичайних ситуаціях Education Cannot Wait, який входить до складу ЮНІСЕФ.

За повідомленням Укрінформу, відповідну угоду в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку підписали очільник відомства Оксен Лісовий та директорка фонду Ясмін Шеріф.

За словами урядовця, в Україні є розуміння, що "освіта - це друга лінія фронту". Кожна сьома українська школа постражадала від війни, розв'язаної росіянами, понад 200 закладів повністю зруйновані.

600 тисяч українських школярів нині змушені навчатися дистанційно, ще 900 тисяч - у змішаному режимі. Грантові кошти будуть використані для забезпечення можливості для кожної дитини здобувати освіту. Фонд ЮНІСЕФ також долучиться до Коаліції девайсів, зобов'язавшись надати учням і вчителям розумну техніку, потрібну для онлайн-уроків.