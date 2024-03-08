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У світі різко зростає кількість жінок і дівчат, які зазнали процедури обрізання, − ЮНІСЕФ

У дитячому фонді ООН підкреслили, що зараз калічать навіть дівчат, молодших за 5 років.

У світі різко зростає кількість жінок і дівчат, які зазнали процедури обрізання, − ЮНІСЕФ
Фото: SOPA Images Limited/Alamy

За останні вісім років кількість дівчат і жінок, які зазнали обрізання (калічення жіночих статевих органів), зросла на 15%.Про це пише The Guardian з посиланням на ЮНІСЕФ.

Дані дитячого фонду ООН показують, що понад 230 мільйонів дівчат і жінок, які живуть сьогодні, стали жертвами обрізання – проти 200 мільйонів у 2016 році. 

Виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел підкреслила, що зараз калічать навіть дівчат, молодших за 5 років.

“Калічення жіночих статевих органів завдає шкоди тілам дівчат, затьмарює їхнє майбутнє та ставить під загрозу їхнє життя”, − заявила вона. 

“Нам потрібно посилити зусилля для припинення цієї шкідливої практики”, − додала Рассел.

У ЮНІСЕФ зазначають, ця практика у світі не стає популярнішою, але у країнах, де практикується обрізання, народжується більше дівчаток, ніж у решті світу.

  • Обрізання передбачає часткове або повне видалення зовнішніх жіночих статевих органів і є порушенням прав людини. У 2012 році ООН ухвалила резолюцію про його заборону.

Близько 60% випадків калічення − 144 мільйони − трапляються в Африці, за ними йдуть 80 мільйонів в Азії та 6 мільйонів на Близькому Сході.

Найбільше випадків зафіксовано у Сомалі, Гвінеї, Джібуті, Єгипеті, Судані і Малі. Конфлікти, кліматичні потрясіння та відсутність продовольчої безпеки у цих країнах ускладнюють реалізацію програм підтримки дівчат.

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Протягом останніх кількох десятиліть у багатьох африканських країнах практика почала занепадати, але часто загальний прогрес зупиняється або загалом регресує.

Цього тижня в Гамбії законопроект про скасування заборони на обрізання внесли до парламенту, втягнувши країну в дебати щодо прав, релігії та культури. У Сьєрра-Леоне ця практика залишається законною, попри все більший тиск щодо її криміналізації. На початку року у цій західноафриканській країні під час процедури загинули три дівчинки.

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