Німеччина "пронизана російськими шпигунами", — Данілов

Україна попереджала владу Німеччини неодноразово попереджали, що країна переповнена новим поколінням російських шпигунів і що Берлін "вразливий" до шпигунства.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю The Times.
"Ми неодноразово попереджали наших німецьких партнерів про шпигунську мережу росіян, яка дуже активна в Німеччині. Вони прослуховують розмови німецьких чиновників, і ми думаємо, що це не останній "злив", — сказав він в інтерв’ю The Times.
За словами Данілова, до 1989 року у Німеччині було багато російських шпигунів, тепер цим займаються їхні діти.
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