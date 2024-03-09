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Німеччина "пронизана російськими шпигунами", — Данілов

Україна попереджала Берлін, що Німеччина переповнена російськими шпигунами.

Німеччина "пронизана російськими шпигунами", — Данілов
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Фото: Макс Требухов

Україна попереджала владу Німеччини неодноразово попереджали, що країна переповнена новим поколінням російських шпигунів і що Берлін "вразливий" до шпигунства.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю The Times.

"Ми неодноразово попереджали наших німецьких партнерів про шпигунську мережу росіян, яка дуже активна в Німеччині. Вони прослуховують розмови німецьких чиновників, і ми думаємо, що це не останній "злив", — сказав він в інтерв’ю The Times.

За словами Данілова, до 1989 року у Німеччині було багато російських шпигунів, тепер цим займаються їхні діти.

  • У Німеччині служба розвідки розпочала розслідування щодо потрапляння до росіян запису, на якому високопоставлені військовослужбовці Бундесверу обговорюють знищення Кримського мосту ракетами Taurus.
  • Голова Комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Нотц вимагає роз’яснити повідомлення щодо перехоплення Росією переговорів військово-повітряних сил.
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