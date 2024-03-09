На кордоні з Польщею у чергах перебувають 2300 вантажівок, — ДПСУ

На пунктах пропуску на кордоні з Польщею, де польські фермери продовжують блокакду, у чергах перебуває 2300 вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Найбільше на пунктах пропуску Ягодин, Шегині. Там польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують в бік Польщі. За минулу добу в бік України на ПП "Ягодин" перетнуло близько 70 вантажних ТЗ, а в ПП "Шегині" — близько 20", — повідомив Демченко.

Стало відомо, що польські фермери, імовірно, вирішили припинити тимчасово блокування руху по напрямку ПП "Краківець". Блокування може тривати до 13 березня.

За словами Демченка, в українські пункти пропуску прибувають і гуманітарні вантажі, і інші важливі вантажі для України.

Ситуація на кордоні з Польщею