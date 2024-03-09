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На кордоні з Польщею у чергах перебувають 2300 вантажівок, — ДПСУ

Ймовірно, блокаду припинять на пункті пропуску "Краківець".

На кордоні з Польщею у чергах перебувають 2300 вантажівок, — ДПСУ
Акція протесту польських фермерів
Фото: Е. Блажкевич, LRT

На пунктах пропуску на кордоні з Польщею, де польські фермери продовжують блокакду, у чергах перебуває 2300 вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Найбільше на пунктах пропуску Ягодин, Шегині. Там польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують в бік Польщі. За минулу добу в бік України на ПП "Ягодин" перетнуло близько 70 вантажних ТЗ, а в ПП "Шегині" — близько 20", — повідомив Демченко.

Стало відомо, що польські фермери, імовірно, вирішили припинити тимчасово блокування руху по напрямку ПП "Краківець". Блокування може тривати до 13 березня.

За словами Демченка, в українські пункти пропуску прибувають і гуманітарні вантажі, і інші важливі вантажі для України.

Ситуація на кордоні з Польщею

  • 9 лютого польські фермери відновили блокування українського кордону. Це сталося після того, як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною.
  • Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони домоглися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
  • Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України.
  • Нещодавно Україна представила Польщі план деблокади кордону під назвою "План взаємопорозуміння".
  • Натомість дням стало відомо, що Варшава веде переговори з Києвом про тимчасову заборону на переміщення товарів через кордон.
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