Польські фермери завершили акцію протесту на кордоні з Литвою

Все пройшло без проблем і сутичок.

Польські фермери припинили акцію протесту на кордоні з Литвою, яка розпочалася 29 лютого, передає LRT.

Страйкарі уже не перевіряють транспортні засоби, повідомив представник Державна служба прикордонної охорони Литви.

За словами організаторів акції протесту, вона мала тривати тиждень. За цей період на литовському кордоні не було жодних проблем.

На прохання польських фермерів у перший день акції протесту на колишньому прикордонному переході "Кальварія-Будзисько" посадовці почали перевіряти, що везуть вантажівки із Литви до Польщі. Зокрема, чи справді, що частина українського зерна з Литви повертається до Польщі.

Цим маршрутом користується близько шести тисяч вантажівок щодня.