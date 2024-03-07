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Польські фермери завершили акцію протесту на кордоні з Литвою

Все пройшло без проблем і сутичок.

Польські фермери завершили акцію протесту на кордоні з Литвою
Акція протесту польських фермерів
Фото: Е. Блажкевич, LRT

Польські фермери припинили акцію протесту на кордоні з Литвою, яка розпочалася 29 лютого, передає LRT.

Страйкарі уже не перевіряють транспортні засоби, повідомив представник Державна служба прикордонної охорони Литви.

За словами організаторів акції протесту, вона мала тривати тиждень. За цей період на литовському кордоні не було жодних проблем. 

На прохання польських фермерів у перший день акції протесту на колишньому прикордонному переході "Кальварія-Будзисько" посадовці почали перевіряти, що везуть вантажівки із Литви до Польщі. Зокрема, чи справді, що частина українського зерна з Литви повертається до Польщі.

Цим маршрутом користується близько шести тисяч вантажівок щодня.

  • Міністр сільського господарства Литви Кестутіс Навічкас минулого тижня повідомляв, що фермери з 11 години ранку блокуватимуть трасу, що пролягає через польсько-литовський кордон попри інтенсивні переговори за участі профільного польського міністерства. За словами Навічкаса, польські фермери не подали Литві скарг чи доказів того, що частина українського зерна, завезеного до Литви, перетворюється на литовське зерно та повертається до Польщі з Литви.
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