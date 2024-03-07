Байден і Трамп – тріумфатори "супервівторка"
Байден і Трамп – тріумфатори "супервівторка"
Легітимний без виборів
Легітимний без виборів
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
ГоловнаСвіт

МЗС Росії викликало посла США і погрожує видворенням американських дипломатів

Росіяни заявляють про "спроби втручання у внутрішні справи країни" напередодні виборів.

МЗС Росії викликало посла США і погрожує видворенням американських дипломатів
Лінн Трейсі
Фото: telesurenglish.net

Міністерство закордонних справ Росії  викликало посла США Лінн Трейсі і попередило її про можливе видворення американських дипломатів, які здійснюватимуть "спроби втручання у внутрішні справи країни".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Спроби втручання у внутрішні справи РФ, включаючи підривні акції й розповсюдження дезінформації в контексті виборів і спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України, - ред.), жорстко і рішуче припинятимуться аж до видворення у статусі «persona non grata» причетних до подібних дій співробітників посольства США", - йдеться в заяві росіян.

Москва оприлюднила це попередження напередодні президентських виборів 15 – 17 березня, на яких, очевидно, перемогу вкотре отримає Володимир Путін, який очолює РФ понад 20 років.

МЗС  також закликало посольство США припинити підтримку трьох американських некомерційних освітніх організацій, які внесли до переліку "небажаних".

У посольстві США заяви МЗС Росії поки що не коментували.

  • 26 січня минулого року Трейсі прибула до Москви. Вона стала першою жінкою, котра керувати американським диппредставництвом у РФ. Її призначили 21  грудня минулого року. Прибуття Трейсі до Москви відбувається на тлі високої напруги між США та Росією, яка загострилась через рішення президента Джо Байдена про постачання танків Abrams Україні. Останніми роками персонал посольства в Москві був значно скорочений, що ускладнило прийом віз та інші консульські послуги.
  • У вересні минулого року МЗС Росії вручило Трейсі ноту про "несумісність зі статусом дипломата" дій першого і другого секретарів посольства Джеффрі Сілліна і Девіда Бернстайна і вимагало їх висилки з РФ.
  • У серпні ФСБ висунула колишньому співробітнику генконсульства США у Владивостоці громадянину РФ Роберту Шонову звинувачення у "співпраці на конфіденційній основі з іноземною державою". Держдепартамент США засудив арешт Шонова і назвав звинувачення на його адресу необґрунтованими.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies