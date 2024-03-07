МЗС Росії викликало посла США і погрожує видворенням американських дипломатів

Росіяни заявляють про "спроби втручання у внутрішні справи країни" напередодні виборів.

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла США Лінн Трейсі і попередило її про можливе видворення американських дипломатів, які здійснюватимуть "спроби втручання у внутрішні справи країни".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Спроби втручання у внутрішні справи РФ, включаючи підривні акції й розповсюдження дезінформації в контексті виборів і спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України, - ред.), жорстко і рішуче припинятимуться аж до видворення у статусі «persona non grata» причетних до подібних дій співробітників посольства США", - йдеться в заяві росіян.

Москва оприлюднила це попередження напередодні президентських виборів 15 – 17 березня, на яких, очевидно, перемогу вкотре отримає Володимир Путін, який очолює РФ понад 20 років.

МЗС також закликало посольство США припинити підтримку трьох американських некомерційних освітніх організацій, які внесли до переліку "небажаних".

У посольстві США заяви МЗС Росії поки що не коментували.