МЗС Росії викликало посла США і погрожує видворенням американських дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла США Лінн Трейсі і попередило її про можливе видворення американських дипломатів, які здійснюватимуть "спроби втручання у внутрішні справи країни".
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Спроби втручання у внутрішні справи РФ, включаючи підривні акції й розповсюдження дезінформації в контексті виборів і спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України, - ред.), жорстко і рішуче припинятимуться аж до видворення у статусі «persona non grata» причетних до подібних дій співробітників посольства США", - йдеться в заяві росіян.
Москва оприлюднила це попередження напередодні президентських виборів 15 – 17 березня, на яких, очевидно, перемогу вкотре отримає Володимир Путін, який очолює РФ понад 20 років.
МЗС також закликало посольство США припинити підтримку трьох американських некомерційних освітніх організацій, які внесли до переліку "небажаних".
У посольстві США заяви МЗС Росії поки що не коментували.
- 26 січня минулого року Трейсі прибула до Москви. Вона стала першою жінкою, котра керувати американським диппредставництвом у РФ. Її призначили 21 грудня минулого року. Прибуття Трейсі до Москви відбувається на тлі високої напруги між США та Росією, яка загострилась через рішення президента Джо Байдена про постачання танків Abrams Україні. Останніми роками персонал посольства в Москві був значно скорочений, що ускладнило прийом віз та інші консульські послуги.
- У вересні минулого року МЗС Росії вручило Трейсі ноту про "несумісність зі статусом дипломата" дій першого і другого секретарів посольства Джеффрі Сілліна і Девіда Бернстайна і вимагало їх висилки з РФ.
- У серпні ФСБ висунула колишньому співробітнику генконсульства США у Владивостоці громадянину РФ Роберту Шонову звинувачення у "співпраці на конфіденційній основі з іноземною державою". Держдепартамент США засудив арешт Шонова і назвав звинувачення на його адресу необґрунтованими.