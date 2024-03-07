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США посилюють тиск на Raiffeisen Bank, який досі не вийшов з російського ринку - Reuters

До Австрії вирушає делегація Мінфіну СШ, яка повідомить представниками RBI про ризики роботи в РФ.

США посилюють тиск на Raiffeisen Bank, який досі не вийшов з російського ринку - Reuters
Фото: EPA

США посилюють тиск на Райффайзенбанк – останній великий іноземний банк, який продовжує працювати в Росії та забезпечує половину всіх зовнішніх платежів російської економіки.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 7–8 березня до Австрії вирушає делегація Мінфіну США на чолі з Анною Моріс – чиновницею, яка відповідає за нагляд за виконанням санкцій.  Моріс має намір зустрітися з австрійськими чиновниками та представниками Raiffeisen Bank International, щоб повідомити їм про ризики роботи в РФ.

За даними Reuters, Моріс вимагатиме "вжити відповідних заходів", а також проінформує керівництво RBI про грудневий указ президента США Джо Байдена щодо санкцій, через який рахунки з РФ вже почали блокувати банки Туреччини, Китаю та ОАЕ.

4 лютого Raiffeisen Bank голова правління RBI Йоганн Штробль заявив, що група досі продовжує розглядати вихід з російського ринку.

Чому RBI не виходить із РФ

  • У березні минулого року у своїй офіційній заяві Група RBI заявила, що працює над продажем свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи. Раніше також повідомлялося, що Європейський центобанк тисне на Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій високоприбутковий бізнес у Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче мати план дій згортання бізнесу. Зазначалося, що такий план може включати продаж або закриття російського банку.
  • Зараз австрійський кредитор є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи платіжну лінію і на який припадає приблизно чверть переказів євро до країни, хоча інші банки, такі як італійський UniCredit, все ще присутні. При цьому багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.
  • Під час візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена до Києва президент України Володимир Зеленський розкритикував австрійський бізнес, який все ще працює в Росії, зокрема Raiffeisen. Банк також зазнав різкої критики з боку інвесторів після участі в російській схемі надання канікул по виплаті кредиту військам, які воюють в Україні.
  • Національний банк України також закликав Raiffeisen Bank не зволікати з рішенням виходу з Росії.
  • У грудні минулого року НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank.
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