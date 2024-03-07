США посилюють тиск на Raiffeisen Bank, який досі не вийшов з російського ринку - Reuters

До Австрії вирушає делегація Мінфіну СШ, яка повідомить представниками RBI про ризики роботи в РФ.

США посилюють тиск на Райффайзенбанк – останній великий іноземний банк, який продовжує працювати в Росії та забезпечує половину всіх зовнішніх платежів російської економіки.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 7–8 березня до Австрії вирушає делегація Мінфіну США на чолі з Анною Моріс – чиновницею, яка відповідає за нагляд за виконанням санкцій. Моріс має намір зустрітися з австрійськими чиновниками та представниками Raiffeisen Bank International, щоб повідомити їм про ризики роботи в РФ.

За даними Reuters, Моріс вимагатиме "вжити відповідних заходів", а також проінформує керівництво RBI про грудневий указ президента США Джо Байдена щодо санкцій, через який рахунки з РФ вже почали блокувати банки Туреччини, Китаю та ОАЕ.

4 лютого Raiffeisen Bank голова правління RBI Йоганн Штробль заявив, що група досі продовжує розглядати вихід з російського ринку.

Чому RBI не виходить із РФ