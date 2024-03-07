США посилюють тиск на Raiffeisen Bank, який досі не вийшов з російського ринку - Reuters

США посилюють тиск на Райффайзенбанк – останній великий іноземний банк, який продовжує працювати в Росії та забезпечує половину всіх зовнішніх платежів російської економіки.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що 7–8 березня до Австрії вирушає делегація Мінфіну США на чолі з Анною Моріс – чиновницею, яка відповідає за нагляд за виконанням санкцій. Моріс має намір зустрітися з австрійськими чиновниками та представниками Raiffeisen Bank International, щоб повідомити їм про ризики роботи в РФ.
За даними Reuters, Моріс вимагатиме "вжити відповідних заходів", а також проінформує керівництво RBI про грудневий указ президента США Джо Байдена щодо санкцій, через який рахунки з РФ вже почали блокувати банки Туреччини, Китаю та ОАЕ.
4 лютого Raiffeisen Bank голова правління RBI Йоганн Штробль заявив, що група досі продовжує розглядати вихід з російського ринку.
Чому RBI не виходить із РФ
- У березні минулого року у своїй офіційній заяві Група RBI заявила, що працює над продажем свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи. Раніше також повідомлялося, що Європейський центобанк тисне на Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій високоприбутковий бізнес у Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче мати план дій згортання бізнесу. Зазначалося, що такий план може включати продаж або закриття російського банку.
- Зараз австрійський кредитор є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи платіжну лінію і на який припадає приблизно чверть переказів євро до країни, хоча інші банки, такі як італійський UniCredit, все ще присутні. При цьому багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.
- Під час візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена до Києва президент України Володимир Зеленський розкритикував австрійський бізнес, який все ще працює в Росії, зокрема Raiffeisen. Банк також зазнав різкої критики з боку інвесторів після участі в російській схемі надання канікул по виплаті кредиту військам, які воюють в Україні.
- Національний банк України також закликав Raiffeisen Bank не зволікати з рішенням виходу з Росії.
- У грудні минулого року НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank.