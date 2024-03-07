У Польщі заявляють про збільшення DDoS-атак з Росії

У Польщі зафіксували збільшення DDoS-атак, що походять з Росії.
Про це повідомили в Армії кібероборони країни, пишуть Euronews.
“DDoS-атаки − це форма кіберзлочинності, коли зловмисник переповнює сервер інтернет-трафіком, щоб заблокувати їм доступ до онлайн-сервісів”, − зазначено у матеріалі.
Правоохоронці зазначають, що Варшава у списку країн, які найчастіше стають жертвами таких атак хакерів.
Атакують, зокрема, сайт Управління залізничного транспорту країни. Втручання у роботу електронних сервісів експерти географічно відстежують до Росії. За словами експертів, сайт Управління, яке керує залізничними перевезеннями у Польщі, атакують деколи 2 тисячі разів у день.
“Росіяни атакують все що можуть”, − заявив кіберексперт Павел Маков’єц.
За його словами, хакери працюють, зокрема, з Калінінграда. Він додав, що така ситуація зберігатиметься, поки триватиме війна в Україні.
- За інформацією керівника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка, Росія проводить системну роботу з підготовки хакерів. Національна система масштабування кіберагресії у РФ працює щонайменше з 2016 року. Офіцери резерву розвідки та ФСБ навчають студентів кібернаступальних дисциплін у військових і технічних вишах.