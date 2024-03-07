У Польщі заявляють про збільшення DDoS-атак з Росії

У Польщі зафіксували збільшення DDoS-атак, що походять з Росії.

Про це повідомили в Армії кібероборони країни, пишуть Euronews.

“DDoS-атаки − це форма кіберзлочинності, коли зловмисник переповнює сервер інтернет-трафіком, щоб заблокувати їм доступ до онлайн-сервісів”, − зазначено у матеріалі.

Правоохоронці зазначають, що Варшава у списку країн, які найчастіше стають жертвами таких атак хакерів.

Атакують, зокрема, сайт Управління залізничного транспорту країни. Втручання у роботу електронних сервісів експерти географічно відстежують до Росії. За словами експертів, сайт Управління, яке керує залізничними перевезеннями у Польщі, атакують деколи 2 тисячі разів у день.

“Росіяни атакують все що можуть”, − заявив кіберексперт Павел Маков’єц.

За його словами, хакери працюють, зокрема, з Калінінграда. Він додав, що така ситуація зберігатиметься, поки триватиме війна в Україні.