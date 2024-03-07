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Трамп викликав Байдена на дебати

Раніше республіканець уникав словесних дуелей наживо зі своїми суперниками на праймеріз.

Трамп викликав Байдена на дебати
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп, який залишився єдиний кандидатом від Республіканської партії на прийдешніх президентських виборах у США, вимагає проведення дебатів з чинним главою держави Джо Байденом.

За повідомленням Bloomberg, мільярдер оприлюднив заяву на власній інтернет-платформі Truth Social, в якій стверджує, що "заради блага країни Байден та я мають обговорити життєво важливі питання для Америки. Тому я закликаю до дебатів – будь-коли, будь-де, в будь-якому місці!"

Упродовж цієї виборчої кампанії Трамп усіляко намагався уникнути дебатів зі своїми суперниками-однопартійцями. Він пропустив п'ять подібних заходів, за що вже екскандидат Кріс Крісті назвав мільярдера "курчам".

Загальнонаціональні дебати, якими у США традиційно займається спеціальна позапартійна комісія, заплановані на вересень та жовтень цього року.

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