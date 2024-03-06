Байден і Трамп – тріумфатори "супервівторка"

Екпрезидент здобув ключову перемогу у Техасі, Ніккі Гейлі може виграти лише у Вермонті.

За попередніми результатами праймеріз та кокусів "супервівторка", коли одразу 15 штатів визначають кандидатів у боротьбі за президентське крісло, на Америку чекає "матч-ревнш" Дональда Трампа і Джо Байдена. Як пише The Guardian, чинний та попередній господарі Білого дому здобувають впевнені перемоги.

Трамп виграв праймеріз республіканців у Техасі – одному з ключових штатів, який має найбільшу кількість делегатів після Каліфорнії. Суперниця мільярдера Ніккі Гейлі поки що має шанси на успіх лише у Вермонті, де після підрахунку третини голосів вона має невеличку перевагу.

Станом на 5 ранку за київським часом також відомо про перемогу Трампа у Вірджинії, Північній Кароліні, Теннессі, Оклахомі, Мені, Алабамі, Массачусетсі, Арканзасі, Міннесоті та Колорадо, де його спершу навіть не мало бути у бюлетені, але Верховний суд скасував цю заборону.

Джо Байден перемагає в усіх штатах, де відбувалися праймеріз та кокуси Демократичної партії.