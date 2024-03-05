Влада скасувала засідання Ради, бо залучає “слуг” до підготовки звіту щодо фортифікацій для Сенату США, – нардепи

На засіданнях Ради на цьому тижні народні обранці мали вирішувати питання функціонування в Україні УПЦ (МП) і розбудови фортифікаційних споруд.

Влада скасувала засідання Верховної Ради на цьому тижні, бо залучає “слуг народу” до підготовки звіту щодо фортифікацій для Сенату США, повідомили нардепи Ірина Геращенко (співголова фракція “ЄС”) та Ярослав Железняк (“Голос”).

“Це позорище! Слуги, замість пленарного засідання, де б мали вирішувати питання московської церкви і розбудови фортифікаційних споруд, будуть імітувати бурхливу діяльність для наших партнерів. Замість засідання ВР вони зараз формують три групи по 10 депутатів тільки від Слуг, аби гнати їх на військові позиції і робити звіт по фортифікаціям”, – написала Геращенко.

Вона опублікувала інформацією, за її словами, з чату “слуг”: “в нас термінова потреба зробити комплексний звіт для Сенату США по поїздці депутатів на позиції військових, у звʼязки з чим зараз формуються групи:

1. Фронтові лінії.

2. Стан фортифікації.

3. ⁠Ситуації в навчальних комплексах.

Координатор... Треба по 10 відповідальних людей, в кожної групі одна людина має володіти англійською.

Виїзд завтра. У звʼязку з цим, засідання на 6-8 переноситься!”

Зі свого боку, нардеп Ярослав Железняк підтвердив цю інформацію.

"Ну все… засідання на 6-8 березня Парламенту влада відмінила… зараз придумають якусь причину, але реально – немає голосів”, – написав нардеп.

Пізніше він назвав, за його інформацією, “офіційну причину” скасування засідань: “терміново потреба зробити комплексний звіт для Сенату США”.

Також, за його інформацією, представники ОПЗЖ, яких раніше випустили за кордон, не встигають повернутися вчасно цього тижня.

“Ну а реально: вони ж тих, хто голосував за БЕБ повідпускали закордон. Особливо ОПЗЖ та групи. Хтось по відрядженням, хтось іншим шляхом. І тут сюрприз-сюрприз, багато з «союзників» по голосуванню не повертаються вчасно на цей тиждень”, – написав нардеп.

Нардепка фракції «Слуга народу» та членкиня комітету Євгенія Кравчук повідомила LB.UA, що «згодом буде текст порівняльної таблиці до другого читання. Це складна велика таблиця сказала вона.

Щодо прогнозів ухвалення закону в цілому Кравчук прогнозує: «Точно після голосування за закон про мобілізацію».

Нагадаємо, розгляд проєкту про порядок демобілізації та мобілізації перенесли на кінець березня. Профільний оборонний комітет минулого тижня визначив основні блоки понад 4 тис. правок до другого читання.

Також нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про удосконалення Бюро економічної безпеки (10439). Раніше цей документ розкритикували антикорупційні активісти та міжнародні партнери. Центр протидії корупції писав, що законопроєкт у поточній редакції не передбачав прозорих конкурсів на керівні посади БЕБ та переатестації співробітників.

Пізніше Зеленський закликав Раду якнайшвидше проголосувати закон про перезавантаження БЕБ: "Мають бути закриті будь-які можливості державних органів тиснути на бізнес".

21 лютого щодо реформи БЕБ висловилися посли країн Group of 7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро.