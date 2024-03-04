Народний депутат Вадим Столар (колишній член фракції забороненої ОПЗЖ) вивів мільйони доларів у банки за кордон і орендує елітну нерухомість у Монако й ОАЕ.

Про це свідчать результати розслідування проєкту Bihus Info.

Після того, як журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач знайшов перед російським вторгненням народного обранця на Лазуровому узбережжі Франції, тут Столар орендував маєток, але в декларації цього не вказав.

У декларації за 2022 рік з'явилася натомість квартира в Монако площею майже 600 "квадратів". На сайті компанії, в якої нардеп нібито орендував квартиру, знайшли помешкання зі схожою площею. Вартість сягає 130 тисяч євро на місяць.

Перед початком 2023 року Столара побачили в ресторані Suvoroff у Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати). У ОАЕ родина нардепа Столара, за даними розслідування, орендувала пентхаус на майже 500 квадратів. Компанія, яка здає в оренду помешкання, належить болівудськими акторам, які нині займаються веденням бізнесу в сфері нерухомості. Схожі за площею зі Столаровими апартаменти в Дубаї вартують від 800 тисяч до мільйона доларів на рік.

У 2022 році тоді ще офіційна дружина Столара Інна Майструк стала власницею шести нових компаній в ОАЕ. Журналісти з з ясували, що дві з них мають назву ідентичну до української будівельної компанії – ENSO. Українська фірма неодноразово ставала об'єктом розслідувань, де фігурували особи з оточення Офісу Президента України, Віктора Медведчука та ін.

ENSO INVESTMENT L.L.C. та ENSO DEVELOPMENT L.L.C. зареєстрували у Дубаї в травні-червні 2022 року. При цьому логотипи з українською ENSO візуально дуже співпадають. Цікавий той факт, що ENSO INVESTMENT зазначає на своїх сторінках у соцмережах, що релокувалася з України в ОАЕ у травні 2022 року.

Офіс цього холдингу розмістили в хмарочосі Boulevard plaza 2. За попередніми даними, вартість оренди невеликого офісу в цій будівлі стартує від 300 000 доларів на рік.

Якщо декларації за 2021 рік Вадим Столар і його родина вказували що зберігають гроші або в українських банках, або готівкою, то у декларації за 2022 рік у депутата в Україні майже нічого не залишилося - все перевів у іноземні банки. Так, три мільйони доларів зараз у банку на острові Домініка, понад два мільйони євро в Oberbank Австрії, ще 700 000 доларів - у банках Дубаї.