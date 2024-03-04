Росіяни вдарили на Донеччині по рятувальникам безпілотником, загинуло двоє людей

Від повторного роісйського обстрілу загинули бійці ДСНС Олег Мартиненко та Богдан Равлик

Воєнний злочин російських окупантів забрав життя двох рятувальників у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського удару загинули 29-річний Олег Мартиненко та 31-річний Богдан Равлик.

Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога.