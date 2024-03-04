Росіяни вдарили на Донеччині по рятувальникам безпілотником, загинуло двоє людей

Воєнний злочин російських окупантів забрав життя двох рятувальників у Донецькій області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок російського удару загинули 29-річний Олег Мартиненко та 31-річний Богдан Равлик.
Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога.
- В кінці листопада 2023 року російські окупанти завдали ударів по селу Кіндійка, що у передмісті Херсону. Внаслідок повторного обстрілу поранень зазнала фельдшер карети "швидкої", яка приїхала на виклик.
- Під час ліквідації пожежі у Сумській області в результаті ворожого удару співробітники ДСНС потрапили під повторний обстріл.
- Під час повторного обстрілу Нікополя у жовтні було поранено двох рятувальників.
- У Покровську в серпні росіяни вдарили під час рятувальної операції. Під обстріл потрапили рятувальники. Один із них, полковник Кінца, помер. Крім того, загинули ще дев'ятеро людей, понад 80 були поранені.