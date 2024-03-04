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Росіяни вдарили на Донеччині по рятувальникам безпілотником, загинуло двоє людей

Ще троє рятувальників отримали поранення.

Росіяни вдарили на Донеччині по рятувальникам безпілотником, загинуло двоє людей
Від повторного роісйського обстрілу загинули бійці ДСНС Олег Мартиненко та Богдан Равлик
Фото: Пресслужба ДСНС

Воєнний злочин російських окупантів забрав життя двох рятувальників у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником”, - йдеться у повідомленні.  

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Внаслідок російського удару загинули 29-річний Олег Мартиненко та 31-річний Богдан Равлик. 

Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога.

  • В кінці листопада 2023 року російські окупанти завдали ударів по селу Кіндійка, що у передмісті Херсону. Внаслідок повторного обстрілу поранень зазнала фельдшер карети "швидкої", яка приїхала на виклик.
  • Під час ліквідації пожежі у Сумській області в результаті ворожого удару співробітники ДСНС потрапили під повторний обстріл.
  • Під час повторного обстрілу Нікополя у жовтні було поранено двох рятувальників
  • У Покровську в серпні росіяни вдарили під час рятувальної операції. Під обстріл потрапили рятувальники. Один із них, полковник Кінца, помер. Крім того, загинули ще дев'ятеро людей, понад 80 були поранені.
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