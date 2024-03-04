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На Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак пошкоджене підприємство

Росіяни атакували область дронами та били із артилерії.

На Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак пошкоджене підприємство
Дніпропетровщина, руйнування
Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок російських атак до Дніпропетровській області отримали пошкодження підприємство, газогін, лінії електропередач, приватні будинки та авто.

Про таке повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"4 удари дронами-камікадзе і стільки ж артобстрілів. Протягом дня від атак ворога потерпала Нікопольщина – райцентр та Марганецька громада. На щастя, через це не постраждали люди. Але є руйнування", – зазначив Лисак.

Дніпропетровщина, руйнування
Фото: Дніпропетровська ОВА
Дніпропетровщина, руйнування
Дніпропетровщина, руйнування
Фото: Дніпропетровська ОВА
Дніпропетровщина, руйнування
Дніпропетровщина, руйнування
Фото: Дніпропетровська ОВА
Дніпропетровщина, руйнування

За словами Лисака, пошкоджене приватне підприємство, 9 осель місцевих. Понівечена господарська споруда, ще одна – зруйнована. Потрощені мікроавтобус і гараж. Зачепило кілька ліній електропередач й газогін. Виникла пожежа, її оперативно загасили. 

"У Дніпровському районі працювала ППО. Через падіння уламків збитої ракети зайнялася будівля, яку не експлуатували. Вогонь рятувальники приборкали", – додав начальник ОВА.

Сьогодні над Дніпропетровською областю бійці Повітряних сил України збили ворожу ракету Х-59.

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