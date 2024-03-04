Внаслідок російських атак до Дніпропетровській області отримали пошкодження підприємство, газогін, лінії електропередач, приватні будинки та авто.

Про таке повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"4 удари дронами-камікадзе і стільки ж артобстрілів. Протягом дня від атак ворога потерпала Нікопольщина – райцентр та Марганецька громада. На щастя, через це не постраждали люди. Але є руйнування", – зазначив Лисак.

Фото: Дніпропетровська ОВА Дніпропетровщина, руйнування

Фото: Дніпропетровська ОВА Дніпропетровщина, руйнування

Фото: Дніпропетровська ОВА Дніпропетровщина, руйнування

За словами Лисака, пошкоджене приватне підприємство, 9 осель місцевих. Понівечена господарська споруда, ще одна – зруйнована. Потрощені мікроавтобус і гараж. Зачепило кілька ліній електропередач й газогін. Виникла пожежа, її оперативно загасили.

"У Дніпровському районі працювала ППО. Через падіння уламків збитої ракети зайнялася будівля, яку не експлуатували. Вогонь рятувальники приборкали", – додав начальник ОВА.

Сьогодні над Дніпропетровською областю бійці Повітряних сил України збили ворожу ракету Х-59.